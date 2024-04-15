ДИМЕТИКОН (DIMETICONUM) Діюча речовина
фармакодинаміка. Диметикон є поверхнево-активним полісілоксаном. Він зменшує поверхневий натяг бульбашок газу, викликає їх руйнування і сприяє виведенню газів. При пероральному застосуванні диметикон знижує метеоризм, викликаний різними причинами, зменшує здуття і біль в животі.
Фармакокінетика. Диметикон не абсорбується в ШКТ. Він виводиться в незміненому вигляді з калом.
симптоматичне лікування при проявах з боку ШКТ, пов’язаних з газоутворенням (наприклад, метеоризм).
Як допоміжний засіб при проведенні діагностичних досліджень органів черевної порожнини (рентгенографія, УЗД, гастродуоденоскопія).
Посилене газоутворення після хірургічних втручань.
Як піногасник при інтоксикації миючими засобами.
per os. Лікування при метеоризмі
Діти у віці від 0 до 6 міс по 4 краплі, змішуючи з невеликою кількістю рідини, перед кожним прийомом їжі; у віці від 6 міс до 1 року — по 1 краплі 4 рази на добу, 1–2 роки — по 1–2 краплі 4 рази на добу, 2–4 роки — по 2 краплі 4 рази на добу, 4–6 років — по 3 краплі 4 рази на добу , 6–10 років — по 4 краплі 4 рази на добу; дорослі та діти віком старше 10 років — по 5 крапель 4 рази на добу.
Підготовка до рентгенологічного дослідження або УЗД
Дорослі — по 12 крапель після прийому їжі 3 рази на добу перед проведенням дослідження і 12 крапель вранці в день обстеження.
Підготовка до гастродуоденоскопії
Дорослі та діти віком старше 10 років — протягом 2–3 днів перед обстеженням, по 12 крапель 4 рази на добу.
При підвищеному газоутворенні в післяопераційний період
Дорослі — по 12 крапель кожні 4–6 год, при необхідності дозу слід підвищити.
Отруєння миючими засобами
Дозування залежить від тяжкості інтоксикації. Найнижча рекомендована доза — 1 мл.
Тривалість лікування залежить від наявності скарг, рішення приймає лікар індивідуально для кожного пацієнта. При необхідності препарат можна приймати протягом тривалого часу.
підвищена чутливість до диметикону або будь-якого з допоміжних речовин препарату. Кишкова непрохідність, обструктивні захворювання ШКТ.
не відзначена, але можливе виникнення алергічних реакцій, включаючи свербіж, почервоніння, висип і кропив’янку.
при прийомі всередину антациди, що містять алюмінію гідроксид та магнію карбонат, адсорбують силікони і можуть знижувати ефективність диметикону. Диметикон може збільшувати абсорбцію варфарину і дигоксину.
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