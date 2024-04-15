per os. Лікування при метеоризмі

Діти у віці від 0 до 6 міс по 4 краплі, змішуючи з невеликою кількістю рідини, перед кожним прийомом їжі; у віці від 6 міс до 1 року — по 1 краплі 4 рази на добу, 1–2 роки — по 1–2 краплі 4 рази на добу, 2–4 роки — по 2 краплі 4 рази на добу, 4–6 років — по 3 краплі 4 рази на добу , 6–10 років — по 4 краплі 4 рази на добу; дорослі та діти віком старше 10 років — по 5 крапель 4 рази на добу.

Підготовка до рентгенологічного дослідження або УЗД

Дорослі — по 12 крапель після прийому їжі 3 рази на добу перед проведенням дослідження і 12 крапель вранці в день обстеження.

Підготовка до гастродуоденоскопії

Дорослі та діти віком старше 10 років — протягом 2–3 днів перед обстеженням, по 12 крапель 4 рази на добу.

При підвищеному газоутворенні в післяопераційний період

Дорослі — по 12 крапель кожні 4–6 год, при необхідності дозу слід підвищити.

Отруєння миючими засобами

Дозування залежить від тяжкості інтоксикації. Найнижча рекомендована доза — 1 мл.

Тривалість лікування залежить від наявності скарг, рішення приймає лікар індивідуально для кожного пацієнта. При необхідності препарат можна приймати протягом тривалого часу.