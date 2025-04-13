Чаї

Бебівіта чай освіжаючий (Bebivita tea refreshing)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA
200 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 179,90 грн
в 339 аптеках
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БЕБІВІТА ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ
БЕБІВІТА ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ
200 г №1
ХІПП-Ужгород
від 209,52 грн
в 1 аптеці
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Ціни в Київ
від 179,90 грн
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Характеристики
Виробник
Хіпп Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування