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Бебівіта чай освіжаючий (Bebivita tea refreshing)
2 препарати
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ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA
200 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
179,90
грн
в 339 аптеках
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БЕБІВІТА ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ
200 г №1
ХІПП-Ужгород
від
209,52
грн
в 1 аптеці
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Виробник
Завод ХИПП-Ужгород
Хипп Украина
Ціни в
Київ
від
179,90
грн
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Характеристики
Виробник
Хіпп Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування
Чаї
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