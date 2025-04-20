Бебівіта чай освіжаючий (Bebivita tea refreshing)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
236,05
Економія при броні: -16,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28-А
64.0 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
198,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
64.0 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
198,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
64.1 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
198,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
БЕБІВІТА ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ 200 г №1
ХІПП-Ужгород
232,40
Економія при броні: -8,52 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Колесси, 55/75
66.3 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
67.5 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
68.9 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Коваліва, 46-Г
73.9 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
75.1 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
78.8 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
198,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
78.8 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
198,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
198,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
198,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
79.2 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
198,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
79.6 км
ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ BEBIVITA 200 г №1
Хіпп Україна
198,00 грн