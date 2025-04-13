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Молочні розчинні каші - вівсяні
Каша молочна вівсяна Мілупа (Porridge milk oatmeal Milupa)
3 препарати
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
78,03
грн
в 497 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від
110,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
170 г №1
Нутриція Україна
від
126,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пакування
170 г
210 г
230 г
Ціни в
Київ
від
78,03
грн
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Характеристики
Виробник
Нутриція Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
210 г
Дитяче харчування
Молочні розчинні каші - вівсяні
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