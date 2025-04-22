Київ
Каша молочна вівсяна Мілупа (Porridge milk oatmeal Milupa)

Каша молочна вівсяна Мілупа (Porridge milk oatmeal Milupa)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 63 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
101,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
110,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
87,70 грн
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