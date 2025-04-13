Молочні розчинні каші - пшенична + манна

Каша молочна пшениця-яблуко банан Бебі преміум (Porridge milk wheat-apple banana Bebi premium)

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КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM"
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Моцарт Імпорт
від 114,86 грн
в 8 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM"
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM"
250 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 114,86 грн
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Характеристики
Виробник
Моцарт Імпорт
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування