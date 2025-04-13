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Молочні розчинні каші - пшенична + манна
Каша молочна пшениця-яблуко банан Бебі преміум (Porridge milk wheat-apple banana Bebi premium)
2 препарати
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КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Моцарт Імпорт
від
114,86
грн
в 8 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM"
250 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
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Пакування
200 г
250 г
Ціни в
Київ
від
114,86
грн
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Характеристики
Виробник
Моцарт Імпорт
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування
Молочні розчинні каші - пшенична + манна
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