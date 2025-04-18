Каша молочна пшениця-яблуко банан Бебі преміум (Porridge milk wheat-apple banana Bebi premium)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Харків
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24
6.3 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
12.0 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1
96.1 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
97.3 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Суми, вул. Серпнева, 1/1
141.8 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Вокзальна, 15-А
163.7 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.8 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
184.7 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
185.2 км
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM" 200 г №1
Моцарт Імпорт