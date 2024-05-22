Евізіо може бути використана як додаткове джерело вітамінів А і Е, що мають антиоксидантні властивості та макулярних пігментів — лютеїну та зеаксантину, які корисно впливають на здоров’я очей. Складові комплексу сприяють підтримці нормальних функцій зору, збереженню гостроти зору, захисту органів зору від надмірної кількості вільних радикалів та перенавантаження.

До того ж, каротиноїди лютеїну та зеаксантину захищають сітківку ока, сприяють підвищенню толерантності та відчуття комфорту при впливі сонячного світла та «блакитного світла» екранів пристроїв.

Загальновідомо, що «блакитне світло» від цифрових пристроїв (гаджетів) провокує підвищену сухість та втому очей, зниження гостроти зору, збільшує ризик зниження якості зору та захворювань очей у майбутньому.

Надмірне навантаження на очі людини починається зі шкільних років та триває майже усе життя, тому необхідно піклуватись про стан очей вже з ран нього віку.

Спосіб спож ивання та рекомендована добова доза: дітям з 7 років вживати по 5 ml (мл) емульсії 1 раз на добу під час їжі. Термін споживання — 24 дні, подальше застосування необхідно узгоджувати з лікарем.

Перед кожним вживанням пляшку необхідно збовтати!

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.