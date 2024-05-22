Евізіо (Evisio) (361808) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Евізіо інструкція із застосування
Характеристика
До складу Евізіо входить компонент Lutemax 2020, що містить лютеїн і зеаксантин рослинного походження — специфічні каротиноїди, які чинять антиоксидантну, екранізуючу та поглинаючу дію, запобігають розвитку порушень гостроти зору, сприяють захисту очей від перенавантаження та усувають відчуття втоми органів зору, сприяють зниженню негативної дії «блакитного світла» екранів пристроїв, підтримують нормальну чутливість до контрастного зображення.
Витамін А і витамін Е проявляють високу антиоксидантну і радіопротекторну дію, сприяють живленню очей та захисту органів зору від раннього старіння. До того ж витамін Е знижує крихкість та проникність капілярів очей, а вітамін А входить до складу зорового пігменту сітківки ока — родопсину, завдяки якому можна розгледіти предмети в темряві або при тьмяному освітленні.
Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Рекомендації з вживання
Евізіо може бути використана як додаткове джерело вітамінів А і Е, що мають антиоксидантні властивості та макулярних пігментів — лютеїну та зеаксантину, які корисно впливають на здоров’я очей. Складові комплексу сприяють підтримці нормальних функцій зору, збереженню гостроти зору, захисту органів зору від надмірної кількості вільних радикалів та перенавантаження.
До того ж, каротиноїди лютеїну та зеаксантину захищають сітківку ока, сприяють підвищенню толерантності та відчуття комфорту при впливі сонячного світла та «блакитного світла» екранів пристроїв.
Загальновідомо, що «блакитне світло» від цифрових пристроїв (гаджетів) провокує підвищену сухість та втому очей, зниження гостроти зору, збільшує ризик зниження якості зору та захворювань очей у майбутньому.
Надмірне навантаження на очі людини починається зі шкільних років та триває майже усе життя, тому необхідно піклуватись про стан очей вже з ран нього віку.
Спосіб спож ивання та рекомендована добова доза: дітям з 7 років вживати по 5 ml (мл) емульсії 1 раз на добу під час їжі. Термін споживання — 24 дні, подальше застосування необхідно узгоджувати з лікарем.
Перед кожним вживанням пляшку необхідно збовтати!
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Умови зберігання
зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі 15 — 25 °С.
Термін придат ності після першого від крит тя пляшки становить 30 днів, пляшку треба тримати щільно закритою.