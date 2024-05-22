вживати дорослим по 1 таблетці 1–2 рази на добу через 2 год після вживання їжі. Таблетки слід ковтати, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини. Курс та термін споживання визначає лікар індивідуально. Доза може бути підвищена лікарем.

Перед початком вживання та при одночасному вживанні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря.

Слід з обережністю вживати хворим, які приймають антикоагулянти, мають порушення згортання крові та підвищені ризики кровотеч. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід вживати як заміну повноцінного раціону харчування.

Дозволений до вживання з 18 років.

Не є лікарським засобом.

Різноманітне і збалансоване харчування та здоровий спосіб життя важливі для вас.