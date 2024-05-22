Ензібар інфламаза (Enzybar inflamasa) (361804) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ензібар інфламаза інструкція із застосування
Характеристика
сприяє зменшенню вираженості запалення та розщепленню фібрину спайок.
Рекомендовано як дієтична добавка до раціону харчування з вмістом протеолітичних ензимів — серратіопептидази, отриманої з шовкопряда; бромелайну, виділеного з ананасу, та флавоноїду рутину для сприяння відновленню після оперативних втручань та травм шляхом допомоги в зменшенні вираженості запалення, набряку та розщепленні сторонніх білків, зокрема фібрину спайок та рубцевої тканини.
Ензібар Інфламаза сприяє покращенню стану при дегенеративних змінах і травмах опорно-рухового апарату; розрідженню слизу верхніх дихальних шляхів, покращує імунну відповідь та проникність антибіотиків у вогнище запалення, що пришвидшує видужання при дихальних розладах.
Рекомендації з вживання
вживати дорослим по 1 таблетці 1–2 рази на добу через 2 год після вживання їжі. Таблетки слід ковтати, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини. Курс та термін споживання визначає лікар індивідуально. Доза може бути підвищена лікарем.
Перед початком вживання та при одночасному вживанні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря.
Слід з обережністю вживати хворим, які приймають антикоагулянти, мають порушення згортання крові та підвищені ризики кровотеч. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід вживати як заміну повноцінного раціону харчування.
Дозволений до вживання з 18 років.
Не є лікарським засобом.
Різноманітне і збалансоване харчування та здоровий спосіб життя важливі для вас.
Протипоказання
підвищена чутливість до окремих компонентів дієтичної добавки. Не вживати дітям.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у сухому і недоступному для дітей місці.