Гриппостад Рино 0,05% Назальні Краплі не застосовувати у дітей віком до 1 року. Застосування у дітей віком 1–11 років рекомендується лише під наглядом дорослих.

Препарат не слід застосовувати у дітей довше 7–10 днів поспіль. Надто тривале або надмірне застосування може призвести до поновлення закладеності носа та/або атрофії слизової оболонки носа.

Препарат, як і інші симпатоміметики, слід з обережністю призначати пацієнтам із сильними реакціями на адренергічні засоби, що виявляються у вигляді безсоння, запаморочення, тремтіння, серцевої аритмії або підвищення АТ.

Не слід перевищувати рекомендовану дозу препарату, особливо при лікуванні дітей та осіб літнього віку.

Слід з обережністю призначати препарат пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, АГ, цукровим діабетом, із гіперфункцією щитовидної залози, феохромоцитомою, гіпертрофією передміхурової залози, а також не застосовувати у пацієнтів, які отримували одночасно лікування інгібіторами МАО та протягом 2 тиж після припинення їх застосування.

Пацієнти з тривалим Q–T-синдромом, які отримують ксилометазолін, можуть мати підвищений ризик серйозних шлуночкових аритмій.

Препарат містить бензалконію хлорид, що може спричиняти подразнення слизової оболонки носа.

Застосування в період вагітності або годування грудьми. Препарат не слід застосовувати у період вагітності через потенційний судинозвужувальний вплив.

Докази будь-якого небажаного впливу на немовля відсутні. Через відсутність даних про те, чи екскретується активна субстанція в грудне молоко, препарат не можна застосовувати в період годування грудьми.

Фертильність. Належні дані стосовно впливу препарату на фертильність відсутні. Оскільки системна експозиція ксилометазоліну гідрохлориду дуже низька, імовірність впливу на фертильність вкрай низька.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Зазвичай препарат не чинить або чинить незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами чи працювати з механізмами.