АСКОРВІТА МАКС (ASCORVITA MAX) (361556) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АСКОРВІТА МАКС інструкція із застосування
Характеристика
Aскорвіта Mакс містить максимальну кількість вітаміну С, дія якого додатково підтримується вітаміном D і цинком. Така кількість вітаміну С істотно підвищує опірність організму до інфекцій.
Продукт представлений у формі вкритих оболонкою двошарових таблеток зі зміненим часом розпаду (MRS), які одночасно забезпечують більш швидке і пролонговане вивільнення вітаміну С. Завдяки цьому вітамін С зберігається в організмі протягом декількох годин на постійному рівні.
Рекомендації з вживання
може бути рекомендована в якості дієтичної добавки як додаткове джерело вітаміну С, D і цинку.
Рекомендовано вживати:
– при дефіциті або підвищеній потребі у вітаміні С;
– для підтримки імунної системи;
– у період одужання;
– при розладах всмоктування;
– для підвищення опірності організму;
– при періодонтиті, карієсі.
Вживати дорослим по 1 таблетці на добу, запивати водою.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
дітям, жінкам під час вагітності та годування грудьми, при чутливості до окремих компонентів продукту. Не слід вживати людям з каменями в нирках і зі схильністю до утворення каменів у нирках.
Умови зберігання
в недоступному для дітей місці за температури 15–25 °C.