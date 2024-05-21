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АСКОРВІТА МАКС (ASCORVITA MAX) (361556) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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АСКОРВІТА МАКС (ASCORVITA MAX)
Ціна в місті Київ
від 151,20 грн
Без рецепта
30 шт від 151,20 грн 20 шт від 172,12 грн
В наявності в 453 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

АСКОРВІТА МАКС інструкція із застосування

Характеристика

Aскорвіта Mакс містить максимальну кількість вітаміну С, дія якого додатково підтримується вітаміном D і цинком. Така кількість вітаміну С істотно підвищує опірність організму до інфекцій.
Продукт представлений у формі вкритих оболонкою двошарових таблеток зі зміненим часом розпаду (MRS), які одночасно забезпечують більш швидке і пролонговане вивільнення вітаміну С. Завдяки цьому вітамін С зберігається в організмі протягом декількох годин на постійному рівні.

Рекомендації з вживання

може бути рекомендована в якості дієтичної добавки як додаткове джерело вітаміну С, D і цинку.
Рекомендовано вживати:
– при дефіциті або підвищеній потребі у вітаміні С;
– для підтримки імунної системи;
– у період одужання;
– при розладах всмоктування;
– для підвищення опірності організму;
– при періодонтиті, карієсі.
Вживати дорослим по 1 таблетці на добу, запивати водою.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.

Протипоказання

дітям, жінкам під час вагітності та годування грудьми, при чутливості до окремих компонентів продукту. Не слід вживати людям з каменями в нирках і зі схильністю до утворення каменів у нирках.

Умови зберігання

в недоступному для дітей місці за температури 15–25 °C.

АСКОРВІТА МАКС
АСКОРВІТА МАКС таблетки, №30
від 151,20 грн
В наявності в 453 аптеках
Ціни в аптеках
АСКОРВІТА МАКС
АСКОРВІТА МАКС таблетки, №30
від 151,20 грн
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