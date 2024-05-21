може бути рекомендована в якості дієтичної добавки як додаткове джерело вітаміну С, D і цинку.

Рекомендовано вживати:

– при дефіциті або підвищеній потребі у вітаміні С;

– для підтримки імунної системи;

– у період одужання;

– при розладах всмоктування;

– для підвищення опірності організму;

– при періодонтиті, карієсі.

Вживати дорослим по 1 таблетці на добу, запивати водою.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не є лікарським засобом.