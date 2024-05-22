Елевіт-Комплекс 3 містить 12 вітамінів, 5 мінералів, омега-3 та лютеїн, що є важливими для матері та малюка протягом періоду годування грудьми.

Омега-3 підтримує розвиток головного мозку та зору дитини, має імуномодулювальні властивості.

Лютеїн — один із найважливіших каротиноїдів для підтримки функції зору, має антиоксидантні та протизапальні властивості, покращує роботу нервової системи.

Вітамін А необхідний для зору людини, диференціювання клітин, а також для нормального функціонування системи імунного та антиоксидантного захисту.

Вітамін В 1 бере участь в обміні вуглеводів та амінокислот.

Вітамін В 2 бере участь у кровотворенні та регуляції обміну речовин.

Ніацин та пантотенова кислота сприяють зменшенню слабкості і втоми.

Вітаміни В 6 та В 12 регулюють функції кровотворення та імунітету.

Біотин бере участь в енергетичному обміні.

Вітамін С є антиоксидантом, сприяє засвоєнню заліза, підсилює імунітет.

Вітамін Е захищає організм від оксидативного стресу, підтримує сечостатеву і репродуктивну системи.

Вітамін D регулює засвоєння кальцію та фосфору, сприяє формуванню кісткової тканини, бере участь у поділі клітин.

Фолієва кислота бере участь у кровотворенні, поділі клітин, обміні гомоцистеїну.

Кальцій забезпечує формування кісткової тканини та функцію м’язів, бере участь у згортанні крові.

Йод потрібний для синтезу тиреоїдних гормонів та функціонування щитовидної залози, сприяє нормальному функціонуванню нервової системи та необхідний для розвитку головного мозку дитини.

Залізо необхідне для синтезу еритроцитів та гемоглобіну, бере участь у транспортуванні кисню, функціонуванні імунної системи, поділі клітин в організмі матері і дитини.

Селен підтримує роботу імунної системи, бере участь в антиоксидантному захисті.

Цинк необхідний для фертильності, синтезу ДНК, бере участь у поділі клітин, захисті організму від оксидативного стресу та нормальному функціонуванні імунітету.