Елевіт-Комплекс 2 містить 12 вітамінів, 6 мінералів та омега-3 поліненасичені жирні кислоти, важливих для матері та майбутнього малюка протягом ІІ та ІІІ триместру вагітності. Вітаміни та мікроелементи, що входять до складу комплексу, беруть участь у функціонуванні імунної системи, захисту організму від оксидативного стресу, беруть участь у рості та поділі клітин.

Омега-3 поліненасичені жирні кислоти важливі для розвитку головного мозку та органа зору плода у другій половині вагітності.

Вітамін А необхідний для зору людини, для диференціювання клітин, а також для нормального функціонування системи імунного та антиоксидантного захисту.

Вітамін D регулює засвоєння кальцію та фосфору, сприяє формуванню кісткової тканини, бере участь у поділі клітин.

Вітамін Е захищає організм від оксидативного стресу, підтримує сечостатеву і репродуктивну системи.

Вітамін В 1 бере участь в обміні вуглеводів та амінокислот.

Вітамін В 2 бере участь у кровотворенні та регуляції обміну речовин.

Ніацин та пантотенова кислота сприяють зменшенню слабкості і втоми.

Вітаміни В 6 та В 12 нормалізують обмін гомоцистеїну, регулюють функції кровотворення та імунітету.

Метафолін (активна форма фолієвої кислоти) знижує рівень гомоцистеїну у крові, бере участь у поділі клітин.

Біотин бере участь в енергетичному обміні.

Вітамін С є антиоксидантом, сприяє засвоєнню заліза, підсилює імунітет.

Магній сприяє зменшенню слабкості та відчуття втоми, необхідний для роботи м’язів та кісток, бере участь у поділі клітин.

Залізо необхідне для синтезу еритроцитів та гемоглобіну, бере участь у транспортуванні кисню, функціонуванні імунної системи, поділі клітин.

Мідь потрібна для роботи імунної та антиоксидантної систем, бере участь у транспортуванні заліза в організмі.

Йод потрібний для синтезу тиреоїдних гормонів та функціонування щитовидної залози, сприяє нормальному функціонуванню нервової системи та підтримує когнітивну функцію.

Цинк необхідний для синтезу ДНК, нормального функціонування імунітету, бере участь у поділі клітин та захисті організму від оксидативного стресу.

Селен підтримує роботу імунної системи, бере участь в антиоксидантному захисті.