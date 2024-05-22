ЕЛЕВІТ-КОМПЛЕКС 2 (ELEVIT-COMPLEX 2) (361154) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ЕЛЕВІТ-КОМПЛЕКС 2 інструкція із застосування
Характеристика
Елевіт-Комплекс 2 містить 12 вітамінів, 6 мінералів та омега-3 поліненасичені жирні кислоти, важливих для матері та майбутнього малюка протягом ІІ та ІІІ триместру вагітності. Вітаміни та мікроелементи, що входять до складу комплексу, беруть участь у функціонуванні імунної системи, захисту організму від оксидативного стресу, беруть участь у рості та поділі клітин.
Омега-3 поліненасичені жирні кислоти важливі для розвитку головного мозку та органа зору плода у другій половині вагітності.
Вітамін А необхідний для зору людини, для диференціювання клітин, а також для нормального функціонування системи імунного та антиоксидантного захисту.
Вітамін D регулює засвоєння кальцію та фосфору, сприяє формуванню кісткової тканини, бере участь у поділі клітин.
Вітамін Е захищає організм від оксидативного стресу, підтримує сечостатеву і репродуктивну системи.
Вітамін В1 бере участь в обміні вуглеводів та амінокислот.
Вітамін В2 бере участь у кровотворенні та регуляції обміну речовин.
Ніацин та пантотенова кислота сприяють зменшенню слабкості і втоми.
Вітаміни В6 та В12 нормалізують обмін гомоцистеїну, регулюють функції кровотворення та імунітету.
Метафолін (активна форма фолієвої кислоти) знижує рівень гомоцистеїну у крові, бере участь у поділі клітин.
Біотин бере участь в енергетичному обміні.
Вітамін С є антиоксидантом, сприяє засвоєнню заліза, підсилює імунітет.
Магній сприяє зменшенню слабкості та відчуття втоми, необхідний для роботи м’язів та кісток, бере участь у поділі клітин.
Залізо необхідне для синтезу еритроцитів та гемоглобіну, бере участь у транспортуванні кисню, функціонуванні імунної системи, поділі клітин.
Мідь потрібна для роботи імунної та антиоксидантної систем, бере участь у транспортуванні заліза в організмі.
Йод потрібний для синтезу тиреоїдних гормонів та функціонування щитовидної залози, сприяє нормальному функціонуванню нервової системи та підтримує когнітивну функцію.
Цинк необхідний для синтезу ДНК, нормального функціонування імунітету, бере участь у поділі клітин та захисті організму від оксидативного стресу.
Селен підтримує роботу імунної системи, бере участь в антиоксидантному захисті.
Рекомендації з вживання
рекомендується як дієтична добавка до раціону харчування у ІІ та ІІІ триместр вагітності по 1 капсулі на добу.
Не вживати як замінник повноцінного та збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики захворювань.
Протипоказання
гіпервітаміноз А та/або D. Не вживати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів комплексу (алергічні реакції). Не слід вживати цей продукт особам з алергією на докозагексаєнову кислоту, ейкозапентаєнову кислоту, рибу, риб’ячий жир або інші морепродукти, а також особам з алергією на сою.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.