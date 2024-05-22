ЕЛЕВІТ-КОМПЛЕКС 1 (ELEVIT-COMPLEX 1) (361153) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ЕЛЕВІТ-КОМПЛЕКС 1 інструкція із застосування
Характеристика
Елевіт-Комплекс 1 містить 12 вітамінів та 8 мінералів і спеціально розроблений для забезпечення жінки та майбутнього малюка найважливішими вітамінами та мінералами протягом планування вагітності до кінця І триместру вагітності, коли потреба у мікронутрієнтах зростає.
Вітамін А необхідний для зору людини, для диференціювання клітин, а також для нормального функціонування системи імунного та антиоксидантного захисту.
Вітамін В1 бере участь в обміні вуглеводів та амінокислот.
Вітамін В2 бере участь у кровотворенні та регуляції обміну речовин.
Вітамін В6 важливий для регуляції гормональної та ферментної активності.
Вітамін В12 бере участь у поділі клітин та енергетичному обміні.
Разом вітаміни В6 та В12 нормалізують обмін гомоцистеїну, регулюють функції кровотворення та імунітету.
Вітамін С є антиоксидантом, сприяє засвоєнню заліза, підсилює імунітет.
Вітамін D регулює засвоєння кальцію та фосфору, сприяє формуванню кісткової тканини, бере участь у поділі клітин.
Вітамін Е захищає клітини від оксидативного стресу, підтримує статеву і репродуктивну функцію.
Метафолін (активна форма фолієвої кислоти) знижує рівень гомоцистеїну у крові, бере участь у поділі клітин, попереджає ризик розвитку дефектів нервової трубки плода.
Цинк необхідний для фертильності, синтезу ДНК, бере участь у поділі клітин, захисті організму від оксидативного стресу та нормальному функціонуванні імунітету.
Кальцій є основою кісткової тканини, бере участь у згортанні крові, скороченні м’язів і нервовій провідності.
Магній бере участь у поділі клітин, синтезі ферментів, роботі м’язів та формуванні кісткової тканини.
Мідь потрібна для роботи імунної та антиоксидантної систем, бере участь у транспортуванні заліза в організмі.
Йод потрібний для синтезу тиреоїдних гормонів та функціонування щитовидної залози, сприяє нормальному функціонуванню нервової системи та підтримує когнітивну функцію.
Залізо необхідно для синтезу еритроцитів та гемоглобіну, бере участь у транспортуванні кисню, функціонуванні імунної системи, поділі клітин.
Марганець захищає клітини від оксидативного стресу.
Селен необхідний для нормального функціонування імунної системи, захисту клітин від оксидативного стресу.
Рекомендації з вживання
жінкам під час планування вагітності та протягом І триместру вагітності рекомендована 1 таблетка на добу.
Не вживати як замінник повноцінного та збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики захворювань.
Протипоказання
гіпервітаміноз А та/або D. Не вживати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів комплексу (алергічні реакції).
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.