Елевіт-Комплекс 1 містить 12 вітамінів та 8 мінералів і спеціально розроблений для забезпечення жінки та майбутнього малюка найважливішими вітамінами та мінералами протягом планування вагітності до кінця І триместру вагітності, коли потреба у мікронутрієнтах зростає.

Вітамін А необхідний для зору людини, для диференціювання клітин, а також для нормального функціонування системи імунного та антиоксидантного захисту.

Вітамін В 1 бере участь в обміні вуглеводів та амінокислот.

Вітамін В 2 бере участь у кровотворенні та регуляції обміну речовин.

Вітамін В 6 важливий для регуляції гормональної та ферментної активності.

Вітамін В 12 бере участь у поділі клітин та енергетичному обміні.

Разом вітаміни В 6 та В 12 нормалізують обмін гомоцистеїну, регулюють функції кровотворення та імунітету.

Вітамін С є антиоксидантом, сприяє засвоєнню заліза, підсилює імунітет.

Вітамін D регулює засвоєння кальцію та фосфору, сприяє формуванню кісткової тканини, бере участь у поділі клітин.

Вітамін Е захищає клітини від оксидативного стресу, підтримує статеву і репродуктивну функцію.

Метафолін (активна форма фолієвої кислоти) знижує рівень гомоцистеїну у крові, бере участь у поділі клітин, попереджає ризик розвитку дефектів нервової трубки плода.

Цинк необхідний для фертильності, синтезу ДНК, бере участь у поділі клітин, захисті організму від оксидативного стресу та нормальному функціонуванні імунітету.

Кальцій є основою кісткової тканини, бере участь у згортанні крові, скороченні м’язів і нервовій провідності.

Магній бере участь у поділі клітин, синтезі ферментів, роботі м’язів та формуванні кісткової тканини.

Мідь потрібна для роботи імунної та антиоксидантної систем, бере участь у транспортуванні заліза в організмі.

Йод потрібний для синтезу тиреоїдних гормонів та функціонування щитовидної залози, сприяє нормальному функціонуванню нервової системи та підтримує когнітивну функцію.

Залізо необхідно для синтезу еритроцитів та гемоглобіну, бере участь у транспортуванні кисню, функціонуванні імунної системи, поділі клітин.

Марганець захищає клітини від оксидативного стресу.

Селен необхідний для нормального функціонування імунної системи, захисту клітин від оксидативного стресу.