Блек-Гард — екстракт чорного ферментованого часнику є природним джерелом потужного внутрішньоклітинного антиоксиданту з детоксикаційними властивостями — S-алілцистеїну (SAC) та інших біологічно активних сполук: фенолів, флавоноїдів, пірувату, тіосульфату і S-алілмеркапроцистеїну (SAMC), які беруть участь у знешкодженні перекисних радикалів зовні і всередині клітин. Екстракт чорного ферментованого часнику містить також вітаміни (A, C, D, B 1 , B 2 , холін, B 5 , B 6 , B 9 , B 12 , E, H, PP) і мінерали (Mg, Mn, Na, Zn, P, Se, S, Cu, Fe, K).

Чорний часник утворюється під час ферментації з білого часнику (Allium sativum) протягом 40 тижнів при температурі 60–90 °С та відповідній вологості (реакція Майєра). Під час ферментації він позбавляється гострого запаху і збагачується потужним антиоксидантом з детоксикаційними властивостями — S-алілцистеїном (SAC). За рахунок S-алілцистеїну антиоксидантні властивості чорного часнику в 6–10 разів вищі, ніж у звичайного. При екстрагуванні ферментованого часнику дієтичної добавки Блек-Гард концентрація SAC збільшується до 68% вмісту всіх сірковмісних сполук.

S-алілцистеїн (SAC) стабільна, водорозчинна сіркоорганічна сполука, яка легко всмоктується в ШКТ і проникає всередину клітин, де знешкоджує перекисні радикали і сприяє збереженню цілісності мітохондрій та інших клітинних органел. SAC переважно накопичується в клітинах печінки, імунної системи, ендотелії судин, клітинах шкіри, забезпечуючи захисну дію проти окислювальних процесів. Посилючи антиоксидантні ферменти супероксиддисмутазу, каталазу і глутатіонпероксидазу SAC сприяє збільшенню вмісту в клітинах печінки основного внутрішньоклітинного дезінтоксиканту — глутатіону.

Завдяки високій концентрації SAC та інших сірковмісних речовин, екстракт чорного часнику дієтичної добавки Блек-Гард володіє різноманітними позитивними біологічними властивостями:

Антиоксидантна та цитопротекторна властивості: сприяє знешкодженню токсинів та перекисних радикалів в організмі, активуючи ферментний шлях внутрішньоклітинної детоксикації. За рахунок сірковмісних компонентів сприяє захисту клітин організму, в тому числі клітин печінки, шлунку та шкіри, від ендогенних і екзогенних токсинів та активних форм кисню. Сприяє пригніченню активації канцерогенів.

Гепатопротекторна властивість: сприяє продукції в клітинах печінки важливої речовини для внутрішньоклітинної детоксикації — глутатіону, підсилює процеси другої фази внутрішньоклітинної детоксикації, під час якої відбувається зв’язування токсинів, в тому числі і гепатотокичних лікарських речовин з глутатіоном, що призводить до зниження їх токсичності і полегшення виведення з організму. Сприяє покращенню функції печінки при надлишкових відкладеннях жирових включень, жировій дистрофії печінки. Екстракт чорного часнику може бути засобом для запобігання окислювальному стресу та розладам печінки, шляхом зниження рівнів ALT, AST, ALP, загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності (ХС-ЛПНЩ) і малонового діальдегіду. Виявляє захисну дію проти хронічного ураження печінки, викликаного алкоголем.

Гастропротекторна властивість: S-алілцистеїн сприяє запобіганню пошкодження слизової оболонки шлунку викликаного вживанням етанолу, нестероїдних протизапальних засобів, сприяє збільшенню рівня слизу в слизовій оболонці шлунку.

Кардіо- і ангіопротекторна властивість: чорний часник відомий широким спектром біологічної дії, включаючи здатність впливати на продукцію інсуліну і нормалізацію рівня глюкози в крові; сприяє запобіганню атеросклерозу, інгібуючи перекисне окислення ліпідів, сприяє зниженню рівнів загального холестерину, ХС-ЛПНЩ та тригліцеридів. Сприяє зниженню артеріального тиску, зменшенню надмірного згортання крові і мікротромбоутворення в судинах. Сприяє зменшенню кальцифікації (відкладенню кальцію) в стінках судин. Сприяє зниженню в крові рівня гомоцистеїну — амінокислоти, яка здатна пошкоджувати стінки артерій. Потенціює позитивні ефекти цукрознижуючих засобів та статинів.

Імуномодулююча властивість: екстракт чорного часнику, забезпечуючи за допомогою антиоксидантного механізму оптимальне функціонування клітин імунної системи, сприяє зміцненню імунітету під час сезону вірусних застуд, в тому числі у осіб із зниженим рівнем імунної системи внаслідок стресів, наявності хронічних хвороб чи гіповітамінозу.

Нейропротекторна властивість: послаблює ішемічне пошкодження нейронів, активуючи Nrf2-антиоксидантну відповідь, сприяє захисту когнітивних функцій мозку під час стресу чи при старінні.

S-алілцистеїн (SAC) та інші сполуки сірки чорного часнику здатні відігравати також важливу регулюючу роль у зменшенні хронічної запальної реакції за рахунок пригнічення продукції прозапальних цитокінів TNF-α, IL-6 і IL-1β.

Екстракт чорного ферментованого часнику сприяє уповільненню старіння, покращенню здоров’я шкіри та загального тонусу організму.