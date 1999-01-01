Харків
ALLIUM SATIVUM*& (ЧАСНИК*&)
Часникова олія
Капсули 500 мг №120
Голден-Фарм
від
235,13
грн
в 79 аптеках
Знайти в аптеках
БЛЕК–ГАРД
Таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
від
472,22
грн
в 68 аптеках
Знайти в аптеках
ЧАСНИКОВА ОЛІЯ ПЕРЛЕС
Капсули 1 мг №100
Солгар Вітамін енд Херб
від
269,69
грн
в 53 аптеках
Знайти в аптеках
ОЛІЯ ЧАСНИКОВА AN NATUREL
Капсули 300 мг №36
Красота та Здоров'я
від
97,71
грн
в 34 аптеках
Знайти в аптеках
Чорний часник Nutri Expert
Капсули 500 мг №60
Ineldea
від
559,00
грн
в 17 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Часникова олія
0,3 г капсула №36
Красота та Здоров'я
від
118,28
грн
в 11 аптеках
Знайти в аптеках
Часник
Таблетки 0,25 г №50
Фармаком
від
49,75
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ОЛІЯ ЧАСНИКУ ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ЕЛІКСИР"
Капсули 0,3 г №60
Екосвіт Ойл
від
93,50
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Life Extension/Лайф екстеншн часник
Капсули №200
Quality Supplements and Vitamins, Inc
від
1092,50
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ОЛІЯ ЧАСНИКУ ЕКСТРА
Капсули 0,5 г №42
АВА плюс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Атерогол
Капсули №30
Медвестснаб
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Часник
Таблетки 0,4 г №200
Нанофармація
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс.
табл.
Дозування
0.3 г
0.4 г
0.5 г
0.25 г
1 мг
300 мг
500 мг
Пакування
блістер
капс.
Кількість штук в упаковці
30
36
42
50
60
100
120
200
Виробник
Ineldea
Quality Supplements and Vitamins, Inc
АВА плюс
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Голден-Фарм
Екосвіт Ойл
Красота та Здоров'я
Медвестснаб
Нанофармація
Солгар Вітамін енд Херб
Фармаком
