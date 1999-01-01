Харків
Активні речовини на літеру “A”

ALLIUM SATIVUM*& (ЧАСНИК*&)

Часникова олія
Капсули 500 мг №120
Голден-Фарм
від 235,13 грн
в 79 аптеках
БЛЕК–ГАРД
Таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
від 472,22 грн
в 68 аптеках
ЧАСНИКОВА ОЛІЯ ПЕРЛЕС
Капсули 1 мг №100
Солгар Вітамін енд Херб
від 269,69 грн
в 53 аптеках
ОЛІЯ ЧАСНИКОВА AN NATUREL
Капсули 300 мг №36
Красота та Здоров'я
від 97,71 грн
в 34 аптеках
Чорний часник Nutri Expert
Капсули 500 мг №60
Ineldea
від 559,00 грн
в 17 аптеках інших міст
Часникова олія
0,3 г капсула №36
Красота та Здоров'я
від 118,28 грн
в 11 аптеках
Часник
Таблетки 0,25 г №50
Фармаком
від 49,75 грн
в 2 аптеках інших міст
ОЛІЯ ЧАСНИКУ ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ЕЛІКСИР"
Капсули 0,3 г №60
Екосвіт Ойл
від 93,50 грн
в 1 аптеці інших міст
Life Extension/Лайф екстеншн часник
Капсули №200
Quality Supplements and Vitamins, Inc
від 1092,50 грн
в 1 аптеці інших міст
ОЛІЯ ЧАСНИКУ ЕКСТРА
Капсули 0,5 г №42
АВА плюс
Немає в наявності
Атерогол
Капсули №30
Медвестснаб
Немає в наявності
Часник
Таблетки 0,4 г №200
Нанофармація
Немає в наявності
