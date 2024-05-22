Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинБіотин B7 (Biotin B7) Біотин B7 (Biotin B7) (360448) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 60 шт, 250 мг Немає в наявності 30 шт, 250 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фармаком Форма випуску Таблетки Дозування 250 мг Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин