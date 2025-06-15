іжа з високим вмістом харчових волокон, жирів знижує абсорбцію кальцію, тому слід робити перерви між прийомом такої їжі і прийомом лікарського засобу (не менше 2 год).

Під час тривалого лікування препаратом необхідно контролювати рівень кальцію у плазмі крові та сечі і проводити моніторинг функції нирок шляхом вимірювання креатиніну плазмі крові, особливо у пацієнтів літнього віку при сумісній терапії із серцевими глікозидами або тіазидними діуретиками та пацієнтів із високою схильністю до утворення каменів. У разі появи ознак гіперкальціємії або порушення функції нирок необхідно знизити дозу або припинити прийом лікарського засобу. Рекомендується знизити дозу або тимчасово призупинити лікування, якщо кальцій сечі перевищує 7,5 ммоль/добу (300 мг/добу).

Необхідно контролювати рівень фосфатів. Слід брати до уваги ризик кальцифікації м’яких тканин.

З обережністю застосовувати хворим із легкими або середніми порушеннями функцій нирок. У разі підвищення концентрації кальцію або креатиніну у плазмі крові слід зменшити дозу лікарського засобу або тимчасово припинити лікування.

У пацієнтів з нирковою недостатністю тяжкого ступеня вітамін у вигляді колекальциферолу не може нормально метаболізуватися, тому слід застосовувати інші форми вітаміну D.

Щоб уникнути передозування, необхідно врахувати надходження кальцію та вітаміну D 3 з інших джерел у межах рекомендованих добових норм споживання кальцію та вітаміну D 3 .

Небажане одночасне застосування лікарського засобу з іншими лікарськими засобами, що містять кальцій та вітамін D 3 . Слід враховувати дозу вітаміну D 3 (400 МО) в 1 таблетці та будь-яке інше призначення вітаміну D. Додаткові дози кальцію або вітаміну D слід приймати під ретельним наглядом лікаря. У таких випадках необхідно часто контролювати рівні кальцію в плазмі крові та екскрецію кальцію із сечею. Може розвиватися молочно-лужний синдром (синдром Бернетта), тобто гіперкальціємія, алкалоз і порушення функції нирок, коли споживається велика кількість кальцію разом з лужними речовинами, що абсорбуються.

Лікарський засіб слід застосовувати з обережністю іммобілізованим хворим з остеопорозом через ризик розвитку гіперкальціємії. У разі тривалої іммобілізації пацієнтів з гіперкальціурією та/або гіперкальціємією лікування кальцієм та вітаміном D можливе тільки після відновлення рухливості пацієнта.

Лікарський засіб з обережністю застосовують хворим на саркоїдоз через ризик підвищення метаболізму вітаміну D 3 у його активну форму. Необхідно контролювати рівень кальцію у плазмі крові і сечі.

Одночасне застосування препаратів тетрациклінового ряду або хінолонових антибіотиків не рекомендується. Якщо таке лікування необхідне, його потрібно проводити з обережністю.

Цей лікарський засіб містить сахарозу. Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування грудьми.

Вагітність. Цей лікарський засіб можна застосовувати у період вагітності при дефіциті кальцію та/або вітаміну D 3 . Однак добовий прийом не повинен перевищувати 1500 мг кальцію та 600 МО вітаміну D 3 .

У період вагітності слід уникати передозування колекальциферолом. Доведено, що передозування вітаміну D під час вагітності спричинює тератогенні ефекти у тварин. Вагітним необхідно запобігати передозуванню вітаміну D, оскільки довготривала гіперкальціємія може призвести до фізичної та розумової відсталості, надклапанного аортального стенозу та ретинопатії у дитини. Проте відомо про кілька випадків народження у матерів, які отримували дуже високі дози вітаміну D з приводу гіпопаратиреозу, дітей без патологій. Немає підтверджень, що вітамін D 3 у рекомендованих дозах може спричинити тератогенний ефект у людини.

Годування грудьми. Цей лікарський засіб можна застосовувати у період годування грудьми.

Кальцій і вітамін D проникає в грудне молоко, тому необхідно враховувати додаткове надходження кальцію та вітаміну D 3 з інших джерел у матері та дитини.

Фертильність. Немає інформації про шкідливий вплив ендогенних рівнів кальцію і вітаміну D, що знаходяться у діапазоні нормальних значень, на фертильність. Дані про вплив препарату на фертильність відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.

При застосуванні лікарського засобу у рекомендованих дозах негативного впливу не спостерігається.