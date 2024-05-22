Бодрекс — комплексна дієтична добавка, до складу якої входять амінокислоти та вітаміни.

Бодрекс є джерелом амінокислот і вітамінів, що відновлюють енергетичний потенціал ендотеліальних клітин, захищають судинну стінку, запобігають розвитку судинних спазмів, покращують судинний кровообіг. Збалансований склад компонентів Бодрекс сприяє поліпшенню здоров’я судинної системи та збільшенню еректильної функції у чоловіків та підвищенню потенції, підсиленню сперматогенезу. Бодрекс покращує кровообіг і капілярну систему в цілому, збільшуючи доставку поживних речовин до м’язових тканин із кровотоку.

L-аргінін. Амінокислота, яка бере участь у біосинтезі білка, в метаболізмі сечовини, сприяє виділенню кінцевих продуктів розпаду білка, посилює детоксикаційну функцію печінки.

При хронічних захворюваннях, вірусних інфекціях, отруєннях порушується перетворення аміаку в сечовину. Цикл сечовини — найважливіший шлях знешкодження аміаку, при його неспроможності вражається весь організм і, перш за все — печінка та нирки, оскільки висока концентрація сечовини веде до їх пошкодження. L-аргінін є субстратом для синтезу сечовини в печінці. L-аргінін сприяє знешкодженню аміаку шляхом активізації його перетворення в нетоксичну сечовину і прискоренню її виділення нирками з організму, а також сприяє підтриманню оптимального азотистого балансу в організмі, виведенню кінцевого азоту, знижує утворення шкідливих для клітин печінки вільних радикалів, чим посилює детоксикаційну функцію печінки.

L-аргінін є важливою складовою у процесі біосинтезу оксиду азоту (NO), здійснює регуляцію судинного тонусу, покращує здорову циркуляцію крові. L-аргінін підвищує вміст у крові інсуліну, глюкагону, соматотропного гормону і пролактину, бере участь у синтезі проліну, поліаміну, агматину, включається у процеси фібринолізу, сперматогенезу, чинить мембранодеполяризуючу дію. L-аргінін стимулює роботу тимусу, що продукує Т-клітини, регулює вміст глюкози в крові під час фізичного навантаження.

L-карнітин. Амінокислота, яка сприяє нормалізації метаболічних процесів, що забезпечують підтримку активності коферменту А. L-карнітин призводить до уповільнення розпаду білкових і вуглеводних сполук за рахунок стимуляції жирового обміну. L-карнітин відіграє головну роль у виробленні клітинної енергії шляхом перенесення жирних кислот у мітохондрії, яка є структурою, відповідальною за генерацію енергії в клітинах. Підвищує працездатність, спричиняє збільшення маси м’язів та зменшення маси жирової тканини за рахунок ліполітичної дії, зменшує периферичну дію тиреоїдних гормонів, сприяє нормалізації основного обміну при гіпертиреозі. Зменшує вираженість симптомів фізичної та психічної втоми, виявляє нейро-, гепато- та кардіопротекторну дію, проявляє антиішемічну дію, сприяє обмеженню інфарктної зони, покращує процеси передачі нервового імпульсу у синапсах та аксонах шляхом збільшення синтезу холіну та ацетилхоліну, глутамінової кислоти, знижує концентрацію аміаку в нервовій тканині, стимулює клітинний імунітет.

Сухий екстракт гінкго білоби. Природне джерело флавоноїдів, ліноленової та хінної кислоти, універсальний природний антиоксидант. Екстракт гінкго білоби знижує рівень ХС у крові, покращує кровопостачання та обмін речовин. Екстракт гінкго білоби прискорює нейромедіаторні процеси. Активними діючими компонентами гінкго білоби є флавонові глікозиди і терпени — гінколіди і білобаліди, а також проантоціанідини та органічні кислоти, ситостерин, терпеноїди, які мають судинорозширювальний ефект при порушеннях мозкового кровообігу, покращують кровозабезпечення тканин головного мозку завдяки регулюючому впливу на кровотік в артеріях, капілярах та венах, зумовлюють протинабрякову дію. Має антигіпоксичну дію, покращує обмін речовин в органах і тканинах, сприяє накопиченню у клітинах макроергів, підвищенню утилізації кисню та глюкози, нормалізації медіаторних процесів у ЦНС.

Нікотинова кислота (вітамін РР). Бере участь в окисно-відновних реакціях, у процесах тканинного дихання, реакціях енергетичного обміну організму. Розширює дрібні кровоносні судини (зокрема головного мозку), покращує мікроциркуляцію. Має гіпохолестеринемічну та дезінтоксикаційну дію.

Піридоксину гідрохлорид (вітамін В 6 ). Бере участь як кофермент у функціонуванні багатьох ферментів, насамперед ферментів амінокислотного обміну. Необхідний для засвоєння білків та жирів, разом із вітаміном РР бере участь у виробництві енергії в організмі, стимулює синтез гемоглобіну в еритроцитах, регулює стан нервової системи.

Сфера використання:

• відновлює енергетичний потенціал ендотеліальних клітин, захищає стінки судин, запобігає розвитку судинних спазмів, покращує кровотік;

• покращує кровообіг і капілярну систему в цілому, збільшує доставку поживних речовин до м’язових тканин;

• покращує ерекцію за рахунок відновлення ендотелію судин, поліпшення їх скорочувальної здатності та підвищення продукції NO;

• підвищує стійкість серцево-судинної системи під час навантажень. Сприяє покращенню настрою, робить людину більш активною, ініціативною і витривалою.