Фармакодинаміка.

ІмуноВір-Здоров’я містить метізопринол (інозину пранобекс), що є синтетичною похідною пурину і володіє імуномодулюючими і противірусними властивостями, які виникають в результаті вираженої стимуляції імунної відповіді хазяїна in vivo під дією препарату.

У клінічних дослідженнях було показано, що інозину пранобекс нормалізує дефіцит або дисфункцію клітинного імунітету шляхом індукції відповідей Th1-типу, що призводить до дозрівання і диференціювання Т-лімфоцитів і потенціювання лімфопроліферативної відповіді у мітогенних або антигеноактивних клітинах. Крім того, було доведено, що препарат регулює механізми цитотоксичності Т-лімфоцитів і NK-клітин, функціонування супресорних лімфоцитів CD8+ і допоміжних лімфоцитів CD4+, а також підвищує рівень IgG і маркерів поверхневого комплементу. У дослідженнях in vitro інозину пранобекс підсилює продукцію цитокінів IL-1 і IL-2, одночасно збільшуючи експресію рецептора IL-2. У дослідженнях in vivo значно збільшувалася секреція ендогенного гамма-інтерферону (IFN-γ) і зменшувалася секреція IL-4. Також було показано, що препарат підсилює хемотаксис і фагоцитоз нейтрофілів, моноцитів і макрофагів.

У дослідженнях in vivo виявлено, що інозину пранобекс активує знижений синтез матричної РНК (mRNK) білків лімфоцитів і ефективність процесу трансляції з одночасним гальмуванням синтезу вірусної РНК в таких механізмах (участь у них вимагає подальших досліджень):

1. Включення зв’язаної з інозином оротової кислоти в полірибосоми.

2. Інгібування приєднання поліаденілової кислоти до вірусної матричної РНК.

3. Реструктуризація мезотеліальних білкових комплексів, що беруть участь у відправці сигналу через специфічний T-клітинний рецептор (TcR) у лімфоцитарних внутрішньомембранних частках (IMP), що майже втричі збільшує їх щільність.

Інозину пранобекс пригнічує цГМФ-фосфодіестеразу in vitro тільки у високих концентраціях; цей ефект не проявляється при концентраціях лікарського засобу, які забезпечують імунофармакологічну активність in vivo.

Фармакокінетика.

Всмоктування

При пероральному прийомі у людей метізопринол швидко та повністю всмоктується (≥ 90%) зі шлунково-кишкового тракту в кров. Аналогічно, 94-100% дози його компонентів, DIP (N, N-диметиламіно-2-пропанол) і PABA (параамінобензойна кислота), введеної внутрішньовенно, виявляється в сечі після перорального введення у макак-резус.

Розподіл

При застосуванні препарату у тварин мічений радіоізотопами матеріал виявляли в таких органах (у порядку зниження специфічної активності): нирки, легені, печінка, серце, селезінка, яєчка, підшлункова залоза, мозок та скелетні м’язи.

Метаболізм

Після перорального прийому у людей 1 г міченого радіоізотопами метізопринолу було виявлено, що такі концентрації DIP та PАBA в плазмі становлять 3,7 мкг/мл (2 години) та 9,4 мкг/мл (1 година) відповідно.

У процесі досліджень дозової переносимості встановлено, що пікове післядозове підвищення концентрації сечової кислоти як індикатора метаболізму метізопринолу має нелінійний характер і може варіювати у межах ± 10% протягом 1-3 годин.

Виведення

Добова екскреція із сечею PАBA та її основного метаболіту в умовах рівноважного стану при дозуванні 4 г/добу становила приблизно 85% від прийнятої дози. 95% радіоактивного DIP виявляли в сечі у вигляді незміненої речовини та її метаболіту N-оксиду. Період напіввиведення становить 3,5 години для DIP та 50 хвилин для PABA. Основними метаболітами метізопринолу в організмі людини є N-оксид для DIP та орто-ацилглюкуронід для PABA. Оскільки молекула інозину метаболізується шляхом біодеградації пурину до сечової кислоти, експерименти з інозину пранобексом, міченим радіоактивним ізотопом, у людей є неінформативними. У тварин до 70% введеного інозину пранобексу може виводитися із сечею у вигляді сечової кислоти після перорального застосування таблетованої форми, а решта — у вигляді звичайних метаболітів — ксантину та гіпоксантину.

Біодоступність (AUC)

Визначення в сечі, за умов рівноважного стану, PABA та її метаболіту становило > 90% від очікуваного значення розчину. Визначення DIP та його метаболіту становило > 76%. Плазмові значення AUC DIP були ≥ 88%, PABA — ≥ 77%.