Фармакодинаміка.

Ондансетрон — сильнодіючий високоселективний антагоніст 5НТ3 (серотонінових) рецепторів. Препарат попереджує або усуває нудоту і блювання, що спричиняються цитотоксичною хіміотерапією та/або променевою терапією, а також післяопераційні нудоту і блювання. Механізм дії ондансетрону до кінця не з’ясований. Можливо, препарат блокує виникнення блювального рефлексу, виявляючи антагоністичну дію щодо 5НТ3-рецепторів, які локалізуються у нейронах як периферичної, так і центральної нервової системи.

Точний механізм контролю нудоти і блювання невідомий. Хіміотерапевтичні засоби і променева терапія можуть викликати вивільнення 5HT у тонкому кишечнику, стимулюючи блювальний рефлекс шляхом активації вагальних аферентних нервів через рецептори 5HT3. Ондансетрон блокує стимулювання цього рефлексу. Активація блукаючих аферентних нервів може також викликати вивільнення 5HT у ділянці, що розташована на дні четвертого шлуночка (area postxema), і це також може спричинити блювання через центральний механізм. Таким чином, вплив ондансетрону на нудоту та блювання, викликані цитотоксичною хіміотерапією та променевою терапією, ймовірно, пояснюється антагонізмом 5НТ3-рецепторів на нейронах, розташованих як у периферичній, так і в центральній нервовій системі. Механізми дії при післяопераційній нудоті і блюванні невідомі, проте механізм дії може бути схожим на той, що спостерігається при нудоті та блюванні, викликаних цитотоксичною терапією.

Ондансетрон не змінює концентрації пролактину в плазмі крові.

Роль ондансетрону при нудоті та блюванні, спричинених дією опіатів, дотепер не встановлена.

Фармакокінетика.

Після перорального застосування ондансетрону всмоктування відбувається швидко, мінімальний пік плазмової концентрації приблизно 30 нг/мл досягається приблизно через 1,5 години після введення дози 8 мг. Сироп і таблетки біоеквівалентні та мають абсолютну пероральну біодоступність 60%. Розподіл ондансетрону після перорального, внутрішньовенного і внутрішньом’язового введення є однаковим, як і період напіввиведення, який становить приблизно 3 години, і стаціонарний об’єм розподілу — приблизно 140 л. Ондансетрон не зв’язується з білками плазми крові (70–76%) і виводиться зі системного кровообігу переважно шляхом печінкового метаболізму за участю ферментативів. Менше 5% від поглиненої дози виводиться у незміненому вигляді зі сечею. Відсутність ферменту CYP2D6 (дебризохіновий поліморфізм) не чинить ніякого впливу на фармакокінетику ондансетрону. Фармакокінетичні властивості ондансетрону не змінюються при повторному застосуванні.

Особливі групи пацієнтів.

Стать

Ондансетрон по-різному впливає на чоловіків та жінок, причому у жінок спостерігається більша швидкість і ступінь абсорбції після перорального застосування, системний кліренс і обсяг розподілу з урахуванням маси тіла знижені.

Діти та підлітки (від 1 місяця до 17 років)

У педіатричних післяопераційних пацієнтів віком від 1 до 4 місяців (n = 19) кліренс був приблизно на 30% повільніший, ніж у пацієнтів віком від 5 до 24 місяців (n = 22), але дорівнював кліренсу у пацієнтів віком від 3 до 12 років. Період напіввиведення у пацієнтів віком від 1 до 4 місяців становить у середньому 6,7 години порівняно з 2,9 години у пацієнтів віком від 5 до 24 місяців і віком від 3 до 12 років. Відмінності у фармакокінетичних параметрах у пацієнтів від 1 до 4 місяців частково пояснюються вищим відсотком загальної кількості води у новонароджених та немовлят і більшим об’ємом розподілу водорозчинних лікарських засобів, таких як ондансетрон. У педіатричних пацієнтів віком від 3 до 12 років, які пройшли планову операцію із загальною анестезією, абсолютні значення як кліренсу, так і об’єму розподілу ондансетрону зменшувалися порівняно зі значеннями у дорослих пацієнтів. Обидва параметри зростали лінійно зі збільшенням маси тіла і до 12 років, значення наближалися до значень молодих дорослих. Коли значення кліренсу і об’єму розподілу нормалізувалися за масою тіла, значення цих параметрів були однаковими у різних вікових групах. Застосування препарату відповідно до маси тіла компенсує вікові зміни і є ефективним при нормалізації системного впливу у дітей. Популяційний фармакокінетичний аналіз проводили у 428 добровольців (онкологічних хворих, хірургічних пацієнтів і здорових добровольців) віком від 1 місяця до 44 років після внутрішньовенного введення ондансетрону. За результатами аналізу, системний вплив (AUC) ондансетрону після перорального або внутрішньовенного застосування у дітей та підлітків був порівнянний з таким у дорослих, за винятком дітей віком від 1 до 4 місяців. Об’єм розподілу залежав від віку і був нижчим у дорослих, ніж у немовлят і дітей. Виведення було пов’язано з масою тіла, а не з віком, за винятком дітей віком від 1 до 4 місяців. Важко зробити висновок, чи існувало додаткове зниження кліренсу, пов’язане з віком, у дітей віком від 1 до 4 місяців, чи це були природні відмінності через низьку кількість досліджуваних у цій віковій групі. Оскільки пацієнти віком до 6 місяців отримують тільки одну дозу при виникненні післяопераційних нудоти та блювання, найімовірніше, зниження кліренсу не буде мати клінічного значення.

Пацієнти літнього віку

Ранні дослідження Фази I за участю здорових добровольців літнього віку продемонстрували незначне вікове зниження кліренсу та збільшення періоду напіввиведення ондансетрону. Однак широка варіабельність між суб’єктами призвела до значного збігу фармакокінетичних параметрів між молодими (< 65 років) суб’єктами і суб’єктами літнього віку (≥ 65 років).

Загалом не було виявлено відмінностей щодо безпеки або ефективності застосування ондансетрону для онкологічних хворих молодих і літнього віку, тому немає особливих рекомендацій щодо дозування для пацієнтів літнього віку.

На основі останніх концентрацій ондансетрону в плазмі крові та моделювання експозиція-відповідь, у пацієнтів віком від 75 років очікується більший вплив ондансетрону на інтервал QTcF, порівняно з молодими пацієнтами.

Порушення функції нирок

У пацієнтів із порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну 15–60 мл/хв) системний кліренс і об’єм розподілу знижуються, що спричиняє помірне, але клінічно незначне, збільшення періоду напіввиведення (5,4 години). Дослідження у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю, які потребували регулярного гемодіалізу (досліджувалося між діалізом), показало, що фармакокінетика ондансетрону практично не змінюється.

Порушення функції печінки

У пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю системний кліренс помітно знижується з тривалим періодом напіввиведення (15–32 години), а пероральна біодоступність наближається до 100% через зменшення передсистемного метаболізму.