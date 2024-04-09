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Активні речовини — “О”ОНДАНСЕТРОН (ONDANSETRON)

ОНДАНСЕТРОН (ONDANSETRON) Діюча речовина

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Знайдено: 34 препарати
Осетрон® розчин для ін'єкцій, 4 мг, ампула, 2 мл, № 5; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Осетрон® Розчин для ін'єкцій, 4 мг, ампула, 2 мл, № 5 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 907 аптеках
від 195,79 грн
Ціни в аптеках
Осетрон® розчин для ін'єкцій, 8 мг, ампула, 4 мл, № 5; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Осетрон® Розчин для ін'єкцій, 8 мг, ампула, 4 мл, № 5 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 809 аптеках
від 302,25 грн
Ціни в аптеках
Суспрін® розчин для орального застосування, 4 мг/5 мл, флакон, 50 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Гледфарм
Суспрін® Розчин для орального застосування, 4 мг/5 мл, флакон, 50 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Гледфарм
В 649 аптеках
від 306,13 грн
Ціни в аптеках
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою, 8 мг, блістер, № 10; Технолог
Ондансетрон Таблетки, вкриті оболонкою, 8 мг, блістер, № 10 Технолог
В 563 аптеках
від 99,17 грн
Ціни в аптеках
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою, 4 мг, блістер, № 10; Технолог
Ондансетрон Таблетки, вкриті оболонкою, 4 мг, блістер, № 10 Технолог
В 475 аптеках
від 61,80 грн
Ціни в аптеках
Ондансетрон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 8 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Борщагівський ХФЗ
Ондансетрон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 8 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Борщагівський ХФЗ
В 439 аптеках
від 107,84 грн
Ціни в аптеках
Юнорм® сироп, 4 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1; Юрія-Фарм
Юнорм® Сироп, 4 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 429 аптеках
від 510,15 грн
Ціни в аптеках
Ондансетрон розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 5; Лекхім-Харків
Ондансетрон Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 5 Лекхім-Харків
В 401 аптеці
від 29,62 грн
Ціни в аптеках
Ондансетрон розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 5; Лекхім-Харків
Ондансетрон Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 5 Лекхім-Харків
В 373 аптеках
від 62,50 грн
Ціни в аптеках
Ондансетрон розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Борщагівський ХФЗ
Ондансетрон Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Борщагівський ХФЗ
В 243 аптеках
від 56,71 грн
Ціни в аптеках
Юнорм® розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 5; Юрія-Фарм
Юнорм® Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 5 Юрія-Фарм
В 220 аптеках
від 101,70 грн
Ціни в аптеках
Юнорм® розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 5; Юрія-Фарм
Юнорм® Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 5 Юрія-Фарм
В 160 аптеках
від 394,66 грн
Ціни в аптеках
Суспрін® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 4 мг, блістер, № 10; КУСУМ ФАРМ ООО
Суспрін® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 4 мг, блістер, № 10 КУСУМ ФАРМ ООО
В 153 аптеках
від 47,85 грн
Ціни в аптеках
Ондансетрон розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Борщагівський ХФЗ
Ондансетрон Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Борщагівський ХФЗ
В 151 аптеці
від 31,80 грн
Ціни в аптеках
Суспрін® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 8 мг, блістер, № 10; КУСУМ ФАРМ ООО
Суспрін® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 8 мг, блістер, № 10 КУСУМ ФАРМ ООО
В 125 аптеках
від 89,57 грн
Ціни в аптеках
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою, 8 мг, блістер, № 10; Фармасайнс
Зофетрон Таблетки, вкриті оболонкою, 8 мг, блістер, № 10 Фармасайнс
В 86 аптеках
від 188,60 грн
Ціни в аптеках
Ондансет розчин для ін'єкцій, 8 мг, ампула, 4 мл, № 5; М.Біотек Лтд.
Ондансет Розчин для ін'єкцій, 8 мг, ампула, 4 мл, № 5 М.Біотек Лтд.
В 66 аптеках
від 234,99 грн
Ціни в аптеках
Еметон розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Еметон Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 36 аптеках
від 255,47 грн
Ціни в аптеках
Зетрон розчин для ін'єкцій, 8 мг, ампула, 4 мл, № 5; Вокате
Зетрон Розчин для ін'єкцій, 8 мг, ампула, 4 мл, № 5 Вокате
В 16 аптеках
від 293,32 грн
Ціни в аптеках
Ондаар таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 4 мг, блістер, № 10; AAR Pharma FZ LLC
Ондаар Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 4 мг, блістер, № 10 AAR Pharma FZ LLC
В 9 аптеках
від 222,13 грн
Ціни в аптеках
Емесетрон-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5; Здоров'я ФК
Емесетрон-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 Здоров'я ФК
В 4 аптеках
від 34,05 грн
Ціни в аптеках
Еметон розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Еметон Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 3 аптеках
від 191,06 грн
Ціни в аптеках
Ондансет розчин для ін'єкцій, 4 мг, ампула, 2 мл, № 5; М.Біотек Лтд.
Ондансет Розчин для ін'єкцій, 4 мг, ампула, 2 мл, № 5 М.Біотек Лтд.
В 2 аптеках
від 320,50 грн
Ціни в аптеках
Ондаар розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, № 4; AAR Pharma FZ LLC
Ондаар Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, № 4 AAR Pharma FZ LLC
В 8 аптеках інших міст
від 287,20 грн
Ціни в інших містах
Ондансетрон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 4 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Борщагівський ХФЗ
Ондансетрон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 4 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Емесетрон-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5; Здоров'я ФК
Емесетрон-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Зетрон сироп, 4 мг/5 мл, флакон з мірною ложкою, 50 мл, № 1; Вокате
Зетрон Сироп, 4 мг/5 мл, флакон з мірною ложкою, 50 мл, № 1 Вокате
Немає в наявності
Вомікайнд розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 4; Mankind Pharma Limited
Вомікайнд Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 4 Mankind Pharma Limited
Немає в наявності
Вомікайнд розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, № 4; Mankind Pharma Limited
Вомікайнд Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, № 4 Mankind Pharma Limited
Немає в наявності
Вомікайнд-МД 4 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 4 мг, блістер, № 10; Mankind Pharma Limited
Вомікайнд-МД 4 Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 4 мг, блістер, № 10 Mankind Pharma Limited
Немає в наявності
Вомікайнд-МД 8 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 8 мг, блістер, № 10; Mankind Pharma Limited
Вомікайнд-МД 8 Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 8 мг, блістер, № 10 Mankind Pharma Limited
Немає в наявності
Ондаар розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 4; AAR Pharma FZ LLC
Ондаар Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 4 AAR Pharma FZ LLC
Немає в наявності
Суспрін® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 4 мг, блістер, № 30; КУСУМ ФАРМ ООО
Суспрін® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 4 мг, блістер, № 30 КУСУМ ФАРМ ООО
Немає в наявності
Суспрін® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 8 мг, блістер, № 30; КУСУМ ФАРМ ООО
Суспрін® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 8 мг, блістер, № 30 КУСУМ ФАРМ ООО
Немає в наявності

сильнодіючий високоселективний антагоніст 5НТ3 (серотонінових) рецепторів; попереджує або усуває нудоту і блювання, що спричиняються цитотоксичною хіміотерапією та/або променевою терапією, а також післяопераційні нудоту і блювання; можливо блокує виникнення блювального рефлексу, виявляючи антагоністичну дію відносно 5НТ3-рецепторів, які локалізуються у нейронах як периферичної, так і ЦНС.

нудота і блювання, спричинені цитотоксичною хіміотерапією та променевою терапією; профілактика та лікування післяопераційних нудоти і блювання.

р-н д/ін’єк.: нудота і блювання, спричинені хіміотерапією та променевою терапією: в/в або в/м 8 мг у вигляді повільної ін’єкції безпосередньо перед лікуванням, для профілактики відстроченого або тривалого блювання після перших 24 год рекомендується р/os або ректальне застосування; при необхідності дозу можна збільшувати (але не більше 16 мг одноразово), застосовувати лише у вигляді в/в інфузії на 50-100 мл 0,9% р-ну натрію хлориду або іншого відповідного р-нника; для високоеметогенної хіміотерапії 8 мг вводити шляхом повільної в/в (не менш ніж 30 секунд) або в/м ін’єкції безпосередньо перед хіміотерапією з подальшим дворазовим в/в або в/м введенням 8 мг через 2 та 4 год або постійною інфузією 1 мг/год протягом 24 год; ефективність може бути підвищена додатковим одноразовим в/в введенням дексаметазону натрію фосфату у дозі 20 мг перед хіміотерапією; діти та підлітки (від 6 місяців до 17 років): дозу розрахувати за площею поверхні тіла або маси тіла дитини - вводити безпосередньо перед хіміотерапією шляхом разової в/в ін’єкції у дозі 5 мг/м2 або 0,15 мг/кг, не більше 8 мг; через 12 год можна приймати р/os ще 5 днів, не перевищувати дозу для дорослих; післяопераційні нудота і блювання: дорослим 4 мг одноразово в/м або в/в повільно під час введення в наркоз або після операції; внутрішньо по 16 мг за 1 год до початку проведення анестезії; МДД 32 мг; діти та підлітки (від 1 місяця до 17 років) - 0,1 мг/кг (максимально - до 4 мг) в/в повільно (не менше 30 секунд) до, під час, після введення у наркоз або після операції; р/os: помірна еметогенна хіміотерапія та променева терапія: дорослим по 8 мг за 1-2 год до проведення лікування з наступним прийомом ще 8 мг кожні 8-12 год; для профілактики пізньої або тривалої нудоти та блювання після перших 24 год продовжити застосування по 8 мг кожні 12 год протягом 5 днів; при частковому опроміненні високими дозами абдомінальної ділянки - по 8 мг кожні 8 год; препарат приймають протягом усього курсу хіміо- та променевої терапії, а також 1-2 дні (при необхідності 3-5 днів) після її закінчення; високоеметогенна хіміотерапія: дорослим внутрішньо 24 мг (одночасно з дексаметазону фосфатом) за 1-2 год до початку хіміотерапії, для профілактики пізнього блювання рекомендується після перших 24 год приймати по 8 мг 2 р/добу протягом усього курсу хіміотерапії, а також 5 днів після її закінчення; загальна добова доза для дітей не має перевищувати 32 мг.

гіперчутливість до препарату; застосування разом з апоморфіну гідрохлоридом (сильна артеріальна гіпотензія та втрата свідомості під час сумісного застосування); тяжкі порушення функції печінки, хірургічні операції на черевній порожнині.

реакції гіперчутливості негайного типу, інколи тяжкі, аж до анафілаксії; головний біль; судоми, рухові порушення (включаючи екстрапірамідні реакції, такі як окулогирний криз, дистонічні реакції і дискінезія без стійких клінічних наслідків); запаморочення переважно під час швидкого в/в введення препарату; скороминущі зорові розлади (помутніння в очах), головним чином під час в/в введення; минуща сліпота, головним чином під час в/в застосування; аритмії, біль у грудях (з депресією сегмента ST або без неї), брадикардія; подовження інтервалу QT (включаючи тремтіння/мерехтіння шлуночків (Torsade de Pointes); відчуття тепла або припливів; гіпотензія; гикавка; запор; безсимптомне підвищення показників функції печінки; токсичні висипання, в тому числі токсичний епідермальний некроліз; місцеві реакції у ділянці в/в введення; біль та дискомфорт у грудях, екстрасистоли, тахікардія, включаючи шлуночкову та надшлуночкову тахікардію, фібриляцію передсердь, відчуття серцебиття, синкопе, зміни ЕКГ; анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, анафілактичний шок, свербіж, шкірні висипання, кропив’янка; порушення ходи, хорея, міоклонус, невгамовність, відчуття печіння, протрузія язика, диплопія, парестезія; підвищення t° тіла, біль, почервоніння, печіння в місці введення; гіпокаліємія.