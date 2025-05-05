Дорослі, у т.ч. пацієнти літнього віку

Лак для нігтів наносять на уражені нігті рук чи ніг один раз на тиждень.

Пацієнтам слід наносити лак, як вказано нижче.

Перед першим нанесенням лікарського засобу Аморолфін-Інтелі важливо якомога ретельніше відшліфувати уражені ділянки нігтів (зокрема поверхню нігтів) за допомогою пилки для нігтів, що постачається з препаратом. Потім поверхню нігтя слід очистити та знежирити за допомогою серветки, що додається. Перед повторним нанесенням Аморолфіну-Інтелі, лаку для нігтів лікувального по 50 мг/мл, уражені нігті слід знову відшліфувати та очистити за допомогою серветки, щоб видалити залишки лаку.

Примітка: не використовувати пилочку, якою шліфувалися уражені нігті, для шліфування здорових нігтів.

За допомогою одного зі шпателів для багаторазового використання, що додаються, наносять лак на всю поверхню ураженого нігтя та залишають висохнути. Після використання слід очистити шпатель за допомогою тієї самої серветки, що використовувалася для очищення нігтів. Флакон необхідно тримати щільно закритим.

При нанесенні лаку на кожен уражений ніготь необхідно опустити шпатель у флакон із лаком. Виймаючи шпатель, не витирати надлишки лаку об шийку флакона.

Примітка: при роботі з органічними розчинниками (розріджувачами, уайт-спіритом) слід носити непроникні рукавички, щоб захистити нігті, вкриті лікарським засобом Аморолфін-Інтелі.

Лікування має тривати безперервно до оновлення нігтя та повного зцілення уражених ділянок. Тривалість лікування залежить від інтенсивності інфекції та її локалізації. Загалом лікування нігтів на руках триває 6 місяців, нігтів на ногах — від 9 до 12 місяців. Приблизно 1 раз на 3 місяці рекомендується переглядати терапію.

Супутню дерматофітію стоп потрібно лікувати за допомогою відповідного протигрибкового крему.