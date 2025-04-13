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Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Квелор (Kvelor)
2 препарати
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Квелор
Таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фамберг
від
360,00
грн
в 292 аптеках
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Квелор
Таблетки блістер №20
ФарКоС
від
341,00
грн
в 8 аптеках
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Дозування
150 мг
Пакування
блістер
Виробник
ФарКоС
Фармацевтическая Компания Фамберг
Ціни в
Київ
від
341,00
грн
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Характеристики
Виробник
Фармацевтична Компанія Фамберг
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
150 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
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