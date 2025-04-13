Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

Квелор (Kvelor)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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Квелор
Квелор
Таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фамберг
від 360,00 грн
в 292 аптеках
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Квелор
Квелор
Таблетки блістер №20
ФарКоС
від 341,00 грн
в 8 аптеках
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Ціни в Київ
від 341,00 грн
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Характеристики
Виробник
Фармацевтична Компанія Фамберг
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
150 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки