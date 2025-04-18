Харків (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Квелор таблетки блістер №20
ФарКоС
402,08
Економія при броні: -53,01 грн
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
395,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Квелор таблетки блістер №20
ФарКоС
419,83
Економія при броні: -26,20 грн
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
395,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Квелор таблетки блістер №20
ФарКоС
421,00
Економія при броні: -49,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
395,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
395,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Квелор таблетки блістер №20
ФарКоС
428,53
Економія при броні: -53,50 грн
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
395,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Квелор таблетки блістер №20
ФарКоС
425,89
Економія при броні: -69,32 грн
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
395,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
395,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Квелор таблетки блістер №20
ФарКоС
427,07
Економія при броні: -46,96 грн
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
395,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Квелор таблетки блістер №20
ФарКоС
417,50
Економія при броні: -37,39 грн
Квелор таблетки 150 мг №20
Фармацевтична Компанія Фармберг
395,00 грн