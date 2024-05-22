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Батончик Роко-чоко (Bar Roco-choco) (358092) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик Роко-чоко (Bar Roco-choco)
Ціна в місті Київ
від 13,93 грн
Без рецепта
1 шт від 13,93 грн 1 шт від 14,30 грн 1 шт від 15,20 грн 1 шт від 10,70 грн
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В наявності в 19 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Roko-choko
Вага
50 г
Дієтичні добавки
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