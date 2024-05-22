Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБатончик Роко-чоко (Bar Roco-choco) Батончик Роко-чоко (Bar Roco-choco) (358092) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 13,93 грн Без рецепта 1 шт від 13,93 грн 1 шт від 14,30 грн 1 шт від 15,20 грн 1 шт від 10,70 грн Більше +1 В наявності в 19 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Риф Форма випуску Roko-choko Вага 50 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії 16 Дієтичні добавки комплексної дії