Батончик Роко-чоко (Bar Roco-choco)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Техмедсервіс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
1.2 км
БАТОНЧИК З ЧОРНОСЛИВОМ ТА АРАХІСОМ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
В містах поряд
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Київ, вул. Предславинська, 9
196.5 км
БАТОНЧИК З ДИНЕЮ ТА АРАХІСОМ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
15,70
Економія при броні: -4,06 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
199.0 км
БАТОНЧИК З ДИНЕЮ ТА АРАХІСОМ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
15,70
Економія при броні: -4,06 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
201.9 км
БАТОНЧИК З АРАХІСОМ, НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
18,80
Економія при броні: -4,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
204.2 км
БАТОНЧИК З ДИНЕЮ ТА АРАХІСОМ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
15,70
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
285.9 км
БАТОНЧИК З ДИНЕЮ ТА АРАХІСОМ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
БАТОНЧИК З АРАХІСОМ, НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Габдрахманова, 5
286.3 км
БАТОНЧИК З ДИНЕЮ ТА АРАХІСОМ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
БАТОНЧИК З АРАХІСОМ, НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. 10-а Лінія, 61
289.8 км
БАТОНЧИК З ДИНЕЮ ТА АРАХІСОМ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
357.8 км
БАТОНЧИК З АРАХІСОМ, НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
565.0 км
БАТОНЧИК З ЧОРНОСЛИВОМ ТА АРАХІСОМ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
БАТОНЧИК З АРАХІСОМ, НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф