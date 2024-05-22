Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яДієтичні добавкиКосметичні засоби для здоров'яАнгіфіліпт (Angiphyllipt) Ангіфіліпт (Angiphyllipt) (358015) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 45,00 грн Без рецепта 20 шт від 45,00 грн 1 шт від 70,00 грн 20 шт від 53,20 грн В наявності в 71 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Здравофарм Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 7.2. Дієтичні добавки, що містять ефірні олії 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання Косметичні засоби 06 Косметичні засоби для здоров'я