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Ангіфіліпт (Angiphyllipt) (358015) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Ангіфіліпт (Angiphyllipt)
Ціна в місті Київ
від 45,00 грн
Без рецепта
20 шт від 45,00 грн 1 шт від 70,00 грн 20 шт від 53,20 грн
В наявності в 71 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.2. Дієтичні добавки, що містять ефірні олії 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я