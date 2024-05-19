Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яДієтичні добавкиКосметичні засоби для здоров'яАНГІФІЛІПТ "TABULA VITA"Ціни в аптеках

АНГІФІЛІПТ "TABULA VITA" таблетки, №20 - Київ (728167) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (6)
56,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: таблетки (10)
56,00 грн
Жолдіфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (11)
56,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (11)
56,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (8)
56,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 26
Всього: упаковка (5)
56,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 79
Всього: упаковка (3)
56,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (5)
56,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (5)
56,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (6)
56,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
Всього: упаковка (5)
56,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, перех. Львівська / Кричевського Федора, 48/7-А
Всього: упаковка (3)
56,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (2)
56,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
56,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (1)
56,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (6)
56,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
56,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (3)
56,00 грн
Київська аптекарська мануфактура
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (2)
56,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (2)
56,00 грн