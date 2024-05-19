АНГІФІЛІПТ "TABULA VITA" таблетки, №20 - Київ (728167) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 70 аптеках
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Всього: упаковка (6)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
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Всього: упаковка (8)
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Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Чорних Запорожців, 26
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Всього: упаковка (3)
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Київ, бульв. Вацлава Гавела, 79
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Аптека 3і
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Київ, вул. Естонська, 7
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Всього: упаковка (6)
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Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
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Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, перех. Львівська / Кричевського Федора, 48/7-А
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Гала аптека
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Гала аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Київська аптекарська мануфактура
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4