Енгілен — дієтична добавка, до складу якої входять сухі екстракти листя артишоку посівного, плодів розторопші плямистої, кореневища куркуми довгої.

Сухий екстракт листя артишоку посівного виявляє жовчогінні та діуретичні властивості. Посилене виділення жовчі зумовлює зменшення вираженості симптомів порушення травлення, сприяє перетравленню жирів і чинить захисну дію на слизову оболонку кишечнику, чутливу до кислот. Жовчні кислоти, які надходять у дванадцятипалу кишку, стимулюють перистальтику кишечнику, поліпшуючи процеси травлення. Вважається, що за цю дію відповідають флавоноїди, цинарин, хлорогенова кислота, кофеїлхінні кислоти, що стимулюють видільну функцію печінки, а також гіркоти та сесквітерпенові лактони.

Прийом екстракту артишоку призводить до зниження рівня ТГ і ХС у сироватці крові, причому швидше відбувається зниження рівня фракції ЛПНЩ.

Компоненти екстракту артишоку можуть посилювати елімінацію ХС, з одного боку, стимулюючи виділення жовчі, а з іншого боку — пригнічуючи синтез ХС. Макро- та мікроелементи (кальцій, калій, магній, залізо), вітаміни (аскорбінова кислота, каротин, вітаміни В 1 та В 2 ), інулін, які входять до складу екстракту листя артишоку посівного, сприяють нормалізації обмінних процесів.

Сухий екстракт плодів розторопші плямистої. Біологічно активні речовини, що містяться в плодах розторопші плямистої, — флавоноїд силімарин і його головний ізомер силібінін — обумовлюють гепатопротекторні, жовчогінні, холеретичні та мембраностабілізуючі властивості, а саме: нормалізують обмінні процеси в печінці, підвищують стійкість гепатоцитів до дії негативних чинників навколишнього середовища, сприяють швидшому відновленню паренхіми печінки та її фізіологічних функцій, а також посилюють утворення та виділення жовчі, секреторну та рухову функції ШКТ.

Сухий екстракт кореневища куркуми довгої містить куркумін, який виявляє жовчогінні (як холеретичні, так і холекінетичні) та протизапальні властивості, знижує насиченість жовчі ХС.

Енгілен рекомендується як додаткове джерело силімарину, куркумінів, цинарину, флавоноїдів, хлорогенової та кофеїлхінних кислот з метою нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи при:

диспепсії;

хронічному гепатиті різної етіології, цирозі печінки;

токсичних ураженнях печінки (у тому числі алкогольних і лікарських), алкогольній хворобі печінки;

постхолецистектомічному синдромі;

дилатації жовчних проток і варикозного розширення вен органів ШКТ;

дискінезіях жовчовивідних шляхів та міхура, дискінезіях сфінктера Одді;

хронічних холециститах;

неалкогольному стеатогепатиті;