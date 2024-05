фармакодинаміка. Домперидон — антагоніст дофаміну з протиблювальними властивостями. Домперидон незначною мірою проникає крізь ГЕБ. Застосування домперидону дуже рідко супроводжується екстрапірамідними побічними ефектами, особливо у дорослих, але домперидон стимулює виділення пролактину з гіпофіза. Його протиблювальна дія, можливо, зумовлена поєднанням периферичної (гастрокінетичної) дії та антагонізму до рецепторів дофаміну у тригерній зоні хеморецепторів, що знаходиться поза ГЕБ у задній ділянці (area postrema).

Дослідження на тваринах, а також низькі концентрації, що визначалися в головному мозку, вказують на переважно периферичну дію домперидону на рецептори дофаміну.

Дослідження у людини показали, що при застосуванні внутрішньо домперидон підвищує тиск у нижніх відділах стравоходу, покращує антродуоденальну моторику та прискорює звільнення шлунка. Домперидон не впливає на шлункову секрецію.

Ретельне дослідження інтервалу Q–T було проведено у здорових людей. Це дослідження було подвійним плацебо-контрольованим, і його проводили з використанням рекомендованих і надтерапевтичних доз (10 і 20 мг 4 рази на добу). При одночасному прийомі 20 мг домперидону 4 рази на добу відзначалося подовження інтервалу Q–T і зміни варіювали від 3,4 до 5,9 мс протягом усього періоду спостереження, та цей показник не перевищував 10 мс. Продовження Q–T, спостережуване в цьому дослідженні, коли доперидон вводився відповідно до рекомендованого дозування, не є клінічно значимим.

Ця відсутність клінічного значення підтверджується фармакокінетичними параметрами та даними щодо інтервалу Q–Tc, отриманими у ході 2 більш давніх досліджень, які включали 5-денне лікування домперидоном у дозах 20 і 40 мг 4 рази на добу. ЕКГ записували перед дослідженням, на 5-й день через 1 год (приблизно у Тmax) після ранкового прийому дози та через 3 дні. В обох дослідженнях не виявлено різниці між Q–Tc після активного лікування та застосування плацебо. Таким чином, було зроблено висновок, що прийом домперидону у дозі 80 і 160 мг/добу не спричиняв клінічно значущого впливу на Q–Tc у здорових добровольців.

Фармакокінетика. Абсорбція. Домперидон швидко абсорбується при пероральному застосуванні натще, С max у плазмі крові досягається приблизно через 60 хв. Низька абсолютна біодоступність перорально введеного домперидону (близько 15%) зумовлена екстенсивним метаболізмом першого проходження у стінці кишечнику та в печінці. Хоча у здорових людей біодоступність домперидону збільшується при прийомі його після їди, хворим зі скаргами шлунково-кишкового характеру слід приймати домперидон за 15–30 хв до їди. Знижена кислотність шлунка зменшує абсорбцію домперидону. При пероральному застосуванні домперидону після їди максимальна абсорбція дещо уповільнюється.

Розподіл. При пероральному застосуванні домперидон не акумулюється і не індукує власний обмін; С max через 90 хв (21 нг/мл) після 2-тижневого перорального застосування по 30 мг/добу була майже такою, як після прийому першої дози (18 нг/мл). Домперидон на 91–93% зв’язується з білками плазми крові. Дослідження розподілу домперидону, проведені на тваринах за допомогою домперидону, міченого радіоактивним ізотопом, показали його значний розподіл у тканинах, але низьку концентрацію в головному мозку. У тварин невелика кількість домперидону проникає крізь плаценту.

Метаболізм. Домперидон швидко та екстенсивно метаболізується в печінці шляхом гідроксилювання та N-деалкілування. Дослідження метаболізму in vitro з діагностичними інгібіторами показали, що CYP 3A4 є головною формою цитохрому P450, залученою у N-деалкілування домперидону, а CYP 3A4, CYP 1A2 та CYP 2E1 беруть участь у ароматичному гідроксилюванні домперидону.

Виведення. Виведення домперидону із сечею та калом становить відповідно 31 та 66% від перорально введеної дози. Виділення в незміненому вигляді становить невеликий відсоток (10% з калом та близько 1% із сечею). Т ½ з плазми крові після прийому разової дози домперидону становить 7–9 год у здорових добровольців, але подовжений у хворих із тяжкою нирковою недостатністю.

Особливі групи пацієнтів

Порушення функції печінки. У пацієнтів з порушенням функції печінки середнього ступеня (7‒9 балів за шкалою Чайлда — П’ю) AUC і C max домперидону були відповідно у 2,9 і 1,5 раза вищими, ніж у здорових добровольців. Вільна фракція підвищувалася на 25%, а кінцевий Т ½ подовжувався з 15 до 23 год. У пацієнтів з порушенням функції печінки легкого ступеня відмічена дещо нижча експозиція, ніж у здорових добровольців, з огляду на C max і AUC без змін у зв’язуванні з білками або кінцевому Т ½ . Застосування домперидону у пацієнтів з порушенням функції печінки тяжкого ступеня не досліджували (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Порушення функції нирок. У пацієнтів з порушенням функції нирок тяжкого ступеня (креатинін у плазмі крові ˃6 мг/100 мл, тобто ˃0,6 ммоль/л) Т ½ домперидону подовжується з 7,4 до 20,8 год, але його плазмові концентрації нижчі, ніж у пацієнтів з нормальною функцією нирок. Дуже невелика кількість домперидону (близько 1%) виділяється нирками в незміненому вигляді (див. ЗАСТОСУВАННЯ).