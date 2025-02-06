Підвищена чутливість до компонентів препарату (див. розділ «Склад»).

Одночасне застосування β-блокаторів. Фізичне навантаження відразу після введення дози препарату.

Підвищена температура тіла (понад 38,5 °С).

Інфекційні захворювання (вірусний гепатит, туберкульоз).

Пацієнти із синдромом набутого імунодефіциту (СНІД).

Загострення бронхіальної астми за 3 дні до введення дози.

Протипоказано починати та продовжувати лікування препаратом АЛКСОЇД (суміш полімеризованих екстрактів алергенів) у пацієнтів з аутоімунними захворюваннями в активній формі або пацієнтів, які не реагують на лікування.

Через високий ризик загострення неоплазії протипоказано починати чи продовжувати лікування препаратом АЛКСОЇД (суміш полімеризованих екстрактів алергенів) пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями.

Період вагітності.