Молочні розчинні каші - мультизлакові

Каша суха молочна Мамако (Dry milk porridge Mamako)

3 препаратиЗнайти все в аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ ТА МОРКВОЮ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ ТА МОРКВОЮ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
від 246,10 грн
в 5 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША ГРЕЧАНА НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША ГРЕЧАНА НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
Немає в наявності
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША 5 ЗЛАКІВ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША 5 ЗЛАКІВ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 246,10 грн
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Характеристики
Виробник
Flory d.o.o
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування
Реєстрація
602-123-20-3/44231 від 26.10.2018