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Молочні розчинні каші - мультизлакові
Каша суха молочна Мамако (Dry milk porridge Mamako)
3 препарати
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ ТА МОРКВОЮ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
від
246,10
грн
в 5 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША ГРЕЧАНА НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
Немає в наявності
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША 5 ЗЛАКІВ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
Немає в наявності
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Ціни в
Київ
від
246,10
грн
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Характеристики
Виробник
Flory d.o.o
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування
Молочні розчинні каші - гречані
Молочні розчинні каші - мультизлакові
Реєстрація
602-123-20-3/44231 від 26.10.2018
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