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Зубна паста Емоформ-Ф (Toothpaste Emoform-F)
4 препарати
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
Diamond 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
від
503,60
грн
в 116 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
Protect захист від карієсу 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
від
448,40
грн
в 115 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
Спеціальна 75 мл для чутливих зубів №1
Dr. Wild & Со.AG
від
412,46
грн
в 108 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
Diamond 85 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
від
576,53
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
Diamond
PROTECT захист від карієсу
спеціальна
Пакування
75 мл
85 мл
Ціни в
Київ
від
412,46
грн
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Характеристики
Виробник
Dr. Wild & Со.AG
Форма випуску
Diamond
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.1. Пасти против карієсу
4.1.1.2.2. Десенситиві
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
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