Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста Емоформ-Ф (Toothpaste Emoform-F)

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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
Diamond 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
від 503,60 грн
в 116 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
Protect захист від карієсу 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
від 448,40 грн
в 115 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
Спеціальна 75 мл для чутливих зубів №1
Dr. Wild & Со.AG
від 412,46 грн
в 108 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
Diamond 85 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
від 576,53 грн
в 1 аптеці
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Ціни в Київ
від 412,46 грн
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Характеристики
Виробник
Dr. Wild & Со.AG
Форма випуску
Diamond
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби