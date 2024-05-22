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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАнтидот (Antidot)

Антидот (Antidot) (357178) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Антидот (Antidot)
Ціна в місті Київ
від 79,00 грн
Без рецепта
20 шт, 0,5 г від 79,00 грн 20 шт від 380,00 грн 20 шт від 380,00 грн 20 шт, 2 г від 279,00 грн
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В наявності в 122 аптеках
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Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму