Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАнтидот (Antidot) Антидот (Antidot) (357178) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 79,00 грн Без рецепта 20 шт, 0,5 г від 79,00 грн 20 шт від 380,00 грн 20 шт від 380,00 грн 20 шт, 2 г від 279,00 грн Більше +1 В наявності в 122 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Таблетки Дозування 0,5 г Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму