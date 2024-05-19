Антидот таблетки 0,5 г тм Baum Pharm, №20 - Київ (608397) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 122 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
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Київ, вул. Нижній Вал, 31
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Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
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Київ, вул. Глибочицька, 44
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
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Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
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Всього: упаковка (10)
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Київ, просп. Лобановського, 35
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Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
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Всього: упаковка (11)
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Київ, просп. Лобановського, 7/2