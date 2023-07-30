В справочнику «Компендіум» 2018 року по препарату Анти токсин + (Anti toxin +) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
завдяки поєднанню зволожувальних та заспокійливих інгредієнтів — ліпідного комплексу гліцерину та бджолиного воску, а також алантоїну, Топікрем АК HYDRA компенсуючий зволожуючий крем відновлює гідроліпідну плівку шкіри, зменшує гіперемію та швидко усуває подразнення. Шкіра стає еластичною та доглянутою. Крем має нежирну та нелипку текстуру, приємний аромат. Після використання крему відчуття комфорту зберігається протягом тривалого часу. Крем не містить парабенів. Має високий рівень безпеки. Топікрем АК HYDRA компенсуючий зволожуючий крем протестований на чутливій шкірі з акне, виснаженій радикальним лікуванням під контролем дерматологів. Гіпоалергенний.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:
Топікрем АК HYDRA компенсуючий зволожуючий крем використовують для догляду за жирною шкірою, виснаженою та зневодненою в результаті лікування акне. Топікрем АК HYDRA компенсуючий зволожуючий крем рекомендується використовувати підліткам та дорослим. Топікрем АК HYDRA компенсуючий зволожуючий крем наносити вранці та/або ввечері на очищену шкіру обличчя та шиї. Перед нанесенням бажано очистити шкіру обличчя та шиї за допомогою Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
при температурі 6–25 °C. Термін придатності після відкриття туби становить 6 міс.
В справочнику «Компендіум» 2018 року по препарату Анти токсин + (Anti toxin +) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
завдяки поєднанню зволожувальних та заспокійливих інгредієнтів — ліпідного комплексу гліцерину та бджолиного воску, а також алантоїну, Топікрем АК HYDRA компенсуючий зволожуючий крем відновлює гідроліпідну плівку шкіри, зменшує гіперемію та швидко усуває подразнення. Шкіра стає еластичною та доглянутою. Крем має нежирну та нелипку текстуру, приємний аромат. Після використання крему відчуття комфорту зберігається протягом тривалого часу. Крем не містить парабенів. Має високий рівень безпеки. Топікрем АК HYDRA компенсуючий зволожуючий крем протестований на чутливій шкірі з акне, виснаженій радикальним лікуванням під контролем дерматологів. Гіпоалергенний.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:
Топікрем АК HYDRA компенсуючий зволожуючий крем використовують для догляду за жирною шкірою, виснаженою та зневодненою в результаті лікування акне.
Топікрем АК HYDRA компенсуючий зволожуючий крем рекомендується використовувати підліткам та дорослим.
Топікрем АК HYDRA компенсуючий зволожуючий крем наносити вранці та/або ввечері на очищену шкіру обличчя та шиї. Перед нанесенням бажано очистити шкіру обличчя та шиї за допомогою Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
при температурі 6–25 °C. Термін придатності після відкриття туби становить 6 міс.