Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАНТИ ТОКСИН+Ціни в аптеках

АНТИ ТОКСИН+ таблетки 0,5 г тм Solution Pharm, №10 - Київ (824238) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (5)
62,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
63,12 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (49)
62,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
62,91 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
62,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
62,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (6)
63,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (3)
64,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (10)
62,99 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (5)
63,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
62,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (4)
64,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (8)
63,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (11)
62,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (9)
62,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (6)
63,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (7)
62,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
62,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (3)
62,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (4)
63,15 грн