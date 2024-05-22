Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиАтерогол (Aterogol) Атерогол (Aterogol) (357158) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Медвестснаб Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи