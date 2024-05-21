Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиАбсорбіт (Absorbit) Абсорбіт (Absorbit) (357018) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 45,00 грн Без рецепта 10 шт, 300 мг від 45,00 грн В наявності в 104 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фармаком Форма випуску Капсули Дозування 300 мг Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 14.1. Дієтичні добавки — сорбенти