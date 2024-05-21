Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиАбсорбіт (Absorbit)

Абсорбіт (Absorbit) (357018) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Абсорбіт (Absorbit)
Ціна в місті Київ
від 45,00 грн
Без рецепта
10 шт, 300 мг від 45,00 грн
В наявності в 104 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
300 мг
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти