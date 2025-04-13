Катетер периферичний внутрішньовенний Венокс (Peripheral Intravenous Venox Catheter)
5 препаратівЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
20g (1,1 х 32 мм) №1SF Medical Products GmbH
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
18g (1,3 х 45 мм) №1SF Medical Products GmbH
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
26g (0,6 x 19 мм) №1SF Medical Products GmbH
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
22g (0,9 х 25 мм) №1SF Medical Products GmbH
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
24g (0,7 х 19 мм) №1SF Medical Products GmbH
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
Характеристики
Виробник
SF Medical Products GmbH
Форма випуску
20g (1,1 х 32 мм)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби