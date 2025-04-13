катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні

Катетер периферичний внутрішньовенний Венокс (Peripheral Intravenous Venox Catheter)

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СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
20g (1,1 х 32 мм) №1
SF Medical Products GmbH
від 9,00 грн
в 9 аптеках інших міст
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СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
18g (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
від 7,40 грн
в 9 аптеках інших міст
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СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
26g (0,6 x 19 мм) №1
SF Medical Products GmbH
від 23,74 грн
в 3 аптеках інших міст
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СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
22g (0,9 х 25 мм) №1
SF Medical Products GmbH
від 11,54 грн
в 2 аптеках інших міст
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СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
24g (0,7 х 19 мм) №1
SF Medical Products GmbH
від 12,70 грн
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Характеристики
Виробник
SF Medical Products GmbH
Форма випуску
20g (1,1 х 32 мм)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби