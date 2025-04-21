Київ
Про товар
Ціни
Катетер периферичний внутрішньовенний Венокс (Peripheral Intravenous Venox Catheter)
Катетер периферичний внутрішньовенний Венокс (Peripheral Intravenous Venox Catheter)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Луцьк, вул. Медична, 1
645.3 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 18G (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
12,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
664.3 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 18G (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
9,70
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
668.3 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 18G (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
8,00
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
670.4 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 18G (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
7,50
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 18
704.4 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 18G (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
7,40
грн
Забронювати
Челсі плюс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
296.2 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 22G (0,9 х 25 мм) №1
SF Medical Products GmbH
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 24G (0,7 х 19 мм) №1
SF Medical Products GmbH
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
463.3 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 18G (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
637.3 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 18G (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 20G (1,1 х 32 мм) №1
SF Medical Products GmbH
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 26G (0,6 x 19 мм) №1
SF Medical Products GmbH
Євро-аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Мукачево, вул. Росвигівська, 17
713.1 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 18G (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 26G (0,6 x 19 мм) №1
SF Medical Products GmbH
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мукачево, вул. Лавківська, 1-К
713.5 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 18G (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 20G (1,1 х 32 мм) №1
SF Medical Products GmbH
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 26G (0,6 x 19 мм) №1
SF Medical Products GmbH
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Героїв 128-ї бригади, 48
748.2 км
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН 22G (0,9 х 25 мм) №1
SF Medical Products GmbH
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню