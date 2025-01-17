Фармакодинаміка.

Азитроміцин є макролідним антибіотиком другого покоління, що належить до групи азалідів.

Механізм дії азитроміцину полягає в інгібуванні синтезу бактеріального білка за рахунок зв’язування з 50S-субодиницею рибосом і пригнічення транслокації пептидів.

Механізм резистентності

Загалом резистентність різних видів бактерій до макролідів пов’язують із дією одного з трьох механізмів: модифікація клітини-мішені, інактивація антибіотика або активне виведення антибіотика (ефлюкс) із клітини. У бактерій існують різні системи виведення речовин із клітини. У стрептококів система виведення в значній мірі контролюється генами mef, що призводить до формування обмеженої резистентності до макролідів (фенотип М). Модифікація мішені метилазою, що контролюється геном erm (фенотип MLS B ), може призвести до перехресної резистентності щодо різних класів антибіотиків.

Повна перехресна резистентність до еритроміцину, азитроміцину, інших макролідів і лінкозамідів та стептограміну В існує між Streptococcus pneumoniae, бета-гемолітичним стрептококом групи А, Enterococcus faecalis та Staphylococcus aureus, включаючи метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA).

Конститутивні мутанти в індуцибельно резистентних штамах з erm (A) або erm (C) можуть бути відібрані in vitro при їх низькій концентрації ~10-7 КУО при наявності азитроміцину.

Гранична концентрація

Нижче представлені мінімальні інгібуючі концентрації (МІК) для мікроорганізмів при зазначених показаннях (див. розділ «Показання»).

Слід зазначити, що представлені нижче граничні значення МІК і спектр дії in vitro застосовні для системного використання. Такі МІК не застосовні у випадку місцевого застосування в очі, враховуючи концентрації, які досягаються in situ, та фізико-хімічні умови, що можуть вплинути на загальну активність антибіотика у місці застосування.

EUCAST (Європейський комітет з тестування чутливості до антимікробних препаратів) встановив для азитроміцину такі граничні концентрації:

• Haemophilus influenzae: чутливість ≤ 0,12 мг/л і резистентність > 4 мг/л;

• Moraxella catarrhalis: чутливість ≤ 0,5 мг/л і резистентність > 0,5 мг/л;

• Neisseria gonorrhoeae: чутливість ≤ 0,25 мг/л і резистентність > 0,5 мг/л;

• Staphylococcus spp.*: чутливість ≤ 1,0 мг/л і резистентність > 2,0 мг/л;

• Streptococcus pneumoniae: чутливість ≤ 0,25 мг/л і резистентність > 0,5 мг/л;

• Streptococcus А, В, C, G: чутливість ≤ 0,25 мг/л і резистентність > 0,5 мг/л.

* spp. включає в себе всі види класу.

EUCAST зазначає, що для визначення чутливості до азитроміцину означених мікроорганізмів може бути використаний еритроміцин.

Поширеність набутої резистентності може змінюватися залежно від місцевості і часу для окремих видів, тому місцева інформація про резистентність необхідна, особливо при лікуванні тяжких інфекцій. У разі потреби можна звернутися за кваліфікованою порадою, якщо місцева поширеність резистентності така, що ефективність препарату при лікуванні принаймні деяких типів інфекцій є сумнівною.

Спектр антибактеріальної активності азитроміцину щодо видів бактерій відповідно до показань:

Зазвичай чутливі види

Аероби грамнегативні: Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoae1, Haemophilus influenzae$, Haemophilus parainfluenzae$.

Інші: Chlamydia trachomatis*.

Види, які можуть набувати резистентності

Аероби грампозитивні:

Staphylococcus aureus (метицилінстійкий і метицилінчутливий),

Staphylococcus coagulase negative (метицилінстійкий і метицилінчутливий), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococci viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus групи G.

Стійкі види

Аеробні грампозитивні: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium.

Аеробні грамнегативні: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacteriaceae.

* Клінічна ефективність продемонстрована на чутливих штамах, виділених відповідно до затверджених показань.

$ Проміжна природна чутливість.

1 Кон’юнктивіт, спричинений Neisseria gonorrhoeae, потребує системного лікування (див. розділ «Особливості застосування»).

Фармакокінетика.

Азитроміцин не визначався у плазмі крові хворих на бактеріальний кон’юнктивіт після застосування препарату в межах рекомендованих доз (межа чутливості: 0,0002 мкг/мл у плазмі). Дослідження фармакокінетики у дітей не проводились.