Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm) (356749) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Азиоптик Ромфарм інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: азитроміцин;
1 г розчину містить азитроміцину дигідрату 15 мг, що еквівалентно азитроміцину 14,3 мг;
1 однодозовий контейнер (250 мг розчину) містить 3,75 мг азитроміцину дигідрату;
допоміжні речовини: тригліцериди середнього ланцюга.
Лікарська форма
Краплі очні, розчин.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна або злегка жовта масляниста рідина, майже вільна від сторонніх часток.
Фармакотерапевтична група
Антибіотики. Код АТХ S01A A26.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Азитроміцин є макролідним антибіотиком другого покоління, що належить до групи азалідів.
Механізм дії азитроміцину полягає в інгібуванні синтезу бактеріального білка за рахунок зв’язування з 50S-субодиницею рибосом і пригнічення транслокації пептидів.
Механізм резистентності
Загалом резистентність різних видів бактерій до макролідів пов’язують із дією одного з трьох механізмів: модифікація клітини-мішені, інактивація антибіотика або активне виведення антибіотика (ефлюкс) із клітини. У бактерій існують різні системи виведення речовин із клітини. У стрептококів система виведення в значній мірі контролюється генами mef, що призводить до формування обмеженої резистентності до макролідів (фенотип М). Модифікація мішені метилазою, що контролюється геном erm (фенотип MLSB), може призвести до перехресної резистентності щодо різних класів антибіотиків.
Повна перехресна резистентність до еритроміцину, азитроміцину, інших макролідів і лінкозамідів та стептограміну В існує між Streptococcus pneumoniae, бета-гемолітичним стрептококом групи А, Enterococcus faecalis та Staphylococcus aureus, включаючи метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA).
Конститутивні мутанти в індуцибельно резистентних штамах з erm (A) або erm (C) можуть бути відібрані in vitro при їх низькій концентрації ~10-7 КУО при наявності азитроміцину.
Гранична концентрація
Нижче представлені мінімальні інгібуючі концентрації (МІК) для мікроорганізмів при зазначених показаннях (див. розділ «Показання»).
Слід зазначити, що представлені нижче граничні значення МІК і спектр дії in vitro застосовні для системного використання. Такі МІК не застосовні у випадку місцевого застосування в очі, враховуючи концентрації, які досягаються in situ, та фізико-хімічні умови, що можуть вплинути на загальну активність антибіотика у місці застосування.
EUCAST (Європейський комітет з тестування чутливості до антимікробних препаратів) встановив для азитроміцину такі граничні концентрації:
• Haemophilus influenzae: чутливість ≤ 0,12 мг/л і резистентність > 4 мг/л;
• Moraxella catarrhalis: чутливість ≤ 0,5 мг/л і резистентність > 0,5 мг/л;
• Neisseria gonorrhoeae: чутливість ≤ 0,25 мг/л і резистентність > 0,5 мг/л;
• Staphylococcus spp.*: чутливість ≤ 1,0 мг/л і резистентність > 2,0 мг/л;
• Streptococcus pneumoniae: чутливість ≤ 0,25 мг/л і резистентність > 0,5 мг/л;
• Streptococcus А, В, C, G: чутливість ≤ 0,25 мг/л і резистентність > 0,5 мг/л.
* spp. включає в себе всі види класу.
EUCAST зазначає, що для визначення чутливості до азитроміцину означених мікроорганізмів може бути використаний еритроміцин.
Поширеність набутої резистентності може змінюватися залежно від місцевості і часу для окремих видів, тому місцева інформація про резистентність необхідна, особливо при лікуванні тяжких інфекцій. У разі потреби можна звернутися за кваліфікованою порадою, якщо місцева поширеність резистентності така, що ефективність препарату при лікуванні принаймні деяких типів інфекцій є сумнівною.
Спектр антибактеріальної активності азитроміцину щодо видів бактерій відповідно до показань:
Зазвичай чутливі види
Аероби грамнегативні: Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoae1, Haemophilus influenzae$, Haemophilus parainfluenzae$.
Інші: Chlamydia trachomatis*.
Види, які можуть набувати резистентності
Аероби грампозитивні:
Staphylococcus aureus (метицилінстійкий і метицилінчутливий),
Staphylococcus coagulase negative (метицилінстійкий і метицилінчутливий), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococci viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus групи G.
Стійкі види
Аеробні грампозитивні: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium.
Аеробні грамнегативні: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacteriaceae.
* Клінічна ефективність продемонстрована на чутливих штамах, виділених відповідно до затверджених показань.
$ Проміжна природна чутливість.
1 Кон’юнктивіт, спричинений Neisseria gonorrhoeae, потребує системного лікування (див. розділ «Особливості застосування»).
Фармакокінетика.
Азитроміцин не визначався у плазмі крові хворих на бактеріальний кон’юнктивіт після застосування препарату в межах рекомендованих доз (межа чутливості: 0,0002 мкг/мл у плазмі). Дослідження фармакокінетики у дітей не проводились.
Показання
Препарат призначено для місцевої антибактеріальної терапії кон’юнктивітів, спричинених чутливими до нього штамами, у дітей з перших днів життя та дорослих, а саме:
- гнійного бактеріального кон’юнктивіту;
- трахоматозного кон’юнктивіту, спричиненого Chlamydia trachomatis.
Протипоказання
Гіперчутливість до азитроміцину або до іншого макроліда або до будь-якого іншого компонента препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Спеціальних досліджень щодо взаємодії з препаратом Азиоптик Ромфарм не проводили.
Оскільки відсутня системна дія препарату Азиоптик Ромфарм, краплі очні, при закапуванні в очі (не спостерігається помітних концентрацій азитроміцину у плазмі крові, див. розділ «Фармакокінетика»), жодної із взаємодій азитроміцину з іншими лікарськими засобами при пероральному застосуванні не очікується.
У разі супутнього застосування з препаратом Азиоптик Ромфарм інших препаратів у формі очних крапель необхідно дотримуватись 15-хвилинної перерви між застосуванням, при цьому Азиоптик Ромфарм закапують останнім.
Особливості застосування
Препарат не призначений для перорального або ін’єкційного застосування, у т. ч. для періокулярної або внутрішньоочної ін’єкції.
У разі алергічної реакції лікування слід припинити.
Пацієнт повинен бути проінформований про те, що не можна продовжувати застосування препарату більше 3 діб, навіть якщо наявні залишкові ознаки бактеріального кон’юнктивіту.
Полегшення симптомів спостерігається зазвичай впродовж 3 діб застосування. При відсутності ознак поліпшення після цього терміну необхідно переглянути призначене лікування.
У випадках бактеріального кон’юнктивіту контактні лінзи на період лікування не використовують.
При системному застосуванні азитроміцину були зареєстровані випадки фульмінантного гепатиту, який може призвести до печінкової недостатності, що загрожує життю. При місцевому застосуванні в очі цей ризик не очікується, остільки системний вплив активної речовини клінічно незначущий (див. розділ «Фармакокінетика»).
Дитячий вік.
Порівняльних досліджень з ефективності та безпеки щодо застосування препарату Азиоптик Ромфарм, крапель очних, для лікування трахоматозного кон’юнктивіту у дітей віком до 1 року не проводили. Однак немає жодних відомих проблем з безпеки або різниці в патофізіології захворювання, через що необхідно було б виключити його застосування для лікування дітей віком до 1 року за цим показанням, враховуючи клінічний досвід лікування дітей віком від 1 року і досвід застосування препарату дітям від народження для лікування гнійних бактеріальних кон’юнктивітів.
Застосування новонародженим.
На підставі міжнародного консенсусу щодо захворювань очей і статевих шляхів, які можуть передаватися новонародженим, нетрахоматозний (хламідійний) кон’юнктивіт, спричинений Chlamydia trachomatis, а також кон’юнктивіт, спричинений Neisseria gonorrhoeae, потребують системного лікування.
У новонароджених і дітей віком до 3 місяців системні інфекції (наприклад, пневмонія, бактеріємія, спричинена Chlamydia trachomatis) можуть супроводжуватися кон’юнктивітом. У разі підозри необхідно встановити диференційований діагноз та, за необхідності, призначити системне лікування.
Краплі очні Азиоптик Ромфарм не застосовують для профілактики бактеріального кон’юнктивіту у новонароджених.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки системний вплив азитроміцину клінічно незначний, препарат можна застосовувати під час вагітності та у період годування груддю.
Репродуктивна функція
Дані, отримані після випробування на тваринах, не вказують на наявність впливу застосування азитроміцину на репродуктивну функцію чоловіків або жінок. Дані про вплив на репродуктивну функцію людини відсутні. Але, оскільки системний вплив азитроміцину клінічно незначущий, ніякого впливу на репродуктивну функцію не очікується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Після закапування може спостерігатися тимчасова втрата чіткості зору. У такому випадку пацієнт повинен зачекати, доки не відновиться нормальний стан зору, перед тим як керувати транспортними засобами або іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовують для закапування в очі.
Необхідно, щоб лікар надав пацієнту рекомендації щодо належного застосування антибактеріального засобу.
Дорослі.
Закапувати по 1 краплі в кон’юнктивальний мішок 2 рази на день — вранці і ввечері. Курс лікування — 3 дні.
Немає необхідності продовжувати лікування понад 3 дні.
Дотримання дозування має велике значення для успіху лікування.
Пацієнти літнього віку.
Немає необхідності коригувати дозу.
Порядок застосування.
1. Вимийте руки, зручно станьте або сядьте.
2. Відтягніть пальцем нижню повіку ураженого ока вниз.
3. Піднесіть кінчик відкритого однодозового контейнера якомога ближче до ока, але не торкайтесь ним ока.
4. Обережно стисніть контейнер, щоб одна крапля потрапила в око, і відпустіть нижню повіку.
5. Закрийте очі і затисніть пальцем внутрішній кут закапаного ока на 1 хвилину.
6. Повторіть всі вищеописані дії з другим оком, якщо так призначив лікар.
7. Однодозовий контейнер із залишками розчину слід викинути одразу після використання. Не зберігайте його для подальшого використання.
При застосуванні кількох офтальмологічних засобів місцевої дії препарати слід застосовувати з інтервалом щонайменше 15 хвилин.
Діти
Застосовують дітям від народження. Дозування — як зазначено для дорослих у розділі «Спосіб застосування та дози». Немає необхідності коригувати дозу для дітей (див. розділ «Особливості застосування»).
Передозування
Загальна кількість азитроміцину, призначена для лікування обох очей, занадто мала, щоб спричинити прояви передозування у разі внутрішньовенного або перорального застосування вмісту однодозового контейнера.
Побічні реакції
Побічні реакції розподілені за частотою таким чином: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), рідко (≥ 1/10000, < 1/1000), дуже рідко (< 1/10000), частота невідома (не можна встановити на підставі наявних даних).
З боку імунної системи.
Нечасто: набряк Квінке*, реакції гіперчутливості.
З боку органів зору (у місці введення).
Дуже часто: дискомфорт в очах (свербіж, печіння, поколювання).
Часто: затуманення зору, відчуття злипання повік, відчуття чужорідного тіла.
Нечасто: кон’юнктивіт*, алергічний кон’юнктивіт*, кератит*, екзема повік*, набряк повік*, алергія очей*, гіперемія кон’юнктиви, підвищена сльозотеча, еритема повік.
* Побічні реакції не спостерігалися під час клінічних досліджень азитроміцину. Ці побічні реакції спостерігалися під час постмаркетингових досліджень застосування азитроміцину.
Термін придатності
18 місяців.
Після першого відкриття однодозового контейнера його вміст слід використати одразу та викинути однодозовий контейнер.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати однодозові контейнери у саше з метою захисту від світла.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 250 мг в однодозовому контейнері, по 6 контейнерів у саше та картонній пачці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Ероілор № 1А, м. Отопень, 075100, округ Ілфов, Румунія.