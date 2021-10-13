слід уникати одночасного застосування з іншими препаратами, призначеними для симптоматичного лікування застуди та грипу, лікарськими засобами, що містять парацетамол.

Цей лікарський засіб не рекомендується застосовувати одночасно з седативними, снодійними засобами або лікарськими засобами, що містять алкоголь, через підвищений ризик гепатотоксичності.

Лікарський засіб містить парацетамол, який через гепатотоксичність не можна застосовувати довше та у вищих дозах, ніж рекомендується у розділі ЗАСТОСУВАННЯ. Тривалий прийом може призводити до тяжких ускладнень з боку печінки, таких як цироз. Гостре або хронічне передозування може призводити до тяжкого ураження печінки та, у поодиноких випадках, до летальних наслідків.

Тривале застосування парацетамолу, особливо в комбінації з іншими анальгетиками, може призводити до незворотного пошкодження нирок та ризику розвитку ниркової недостатності (анальгетичної нефропатії).

Тривале застосування парацетамолу у високих дозах може призводити до ураження печінки та нирок. Велика кількість лікарських засобів, які застосовують одночасно, алкоголізм, алкогольне ураження печінки, сепсис або цукровий діабет можуть підвищувати ризик гепатотоксичності парацетамолу у терапевтичних дозах. Небезпека передозування виникає у хворих із нециротичним алкогольним захворюванням печінки.

Якщо за рекомендацією лікаря препарат застосовувати протягом тривалого періоду, необхідно здійснювати контроль функціонального стану печінки та картини периферичної крові.

У пацієнтів з тяжкими інфекціями, такими як сепсис, які супроводжуються зниженням рівня глутатіону, при прийомі парацетамолу може підвищитися ризик виникнення метаболічного ацидозу (див. ПЕРЕДОЗУВАННЯ).

Перед застосуванням препарату необхідно порадитися з лікарем:

̶– якщо пацієнт застосовує варфарин або подібні препарати з антикоагулянтним ефектом;

– якщо у пацієнта відмічають проблеми з диханням, хронічні захворювання легень, емфізему або хронічний бронхіт;

– якщо у пацієнта виявлено захворювання печінки або інфекційні ураження печінки, такі як вірусний гепатит;

̶– якщо у пацієнта відмічають захворювання нирок, оскільки може потребуватися корекція дози. У разі ниркової недостатності тяжкого ступеня (кліренсі креатиніну менше 10 мл/хв) лікарю слід оцінити співвідношення ризик/користь до початку застосування препарату. Необхідна корекція дози, слід забезпечити постійний моніторинг;

– при АГ;

– при щоденному застосуванні анальгетиків при артритах легкої форми.

Застосовувати з обережністю пацієнтам з:

– ̶наявністю хронічного недоїдання та зневоднення;

– печінковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості (˂9 балів за шкалою Чайлда — П’ю);

– хворобою Рейно;

– захворюваннями щитовидної залози;

– глаукомою.

Слід звернутися до лікаря:

– якщо симптоми не зникають та/або супроводжуються високою температурою, яка триває більше 3 днів;

– якщо головний біль стає постійним.

Дуже рідко повідомлялося про випадки тяжких шкірних реакцій. При почервонінні шкіри, появі висипу, пухирців або лущенні необхідно припинити застосування парацетамолу та негайно звернутися за медичною допомогою.

У період застосування парацетамолу у терапевтичних дозах можливе підвищення рівня АлАТ.

Парацетамол може впливати на результати лабораторних досліджень щодо вмісту в крові глюкози та сечової кислоти.

Не перевищувати зазначену дозу.

Допоміжна речовина жовтий захід може спричиняти алергічні реакції.

Попередження щодо вмісту цукру та цукрози: при непереносимості деяких цукрів слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб; препарат може бути шкідливим для зубів.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не рекомендується застосовувати лікарський засіб у період вагітності.

Жінкам під час прийому препарату слід припинити годування груддю.

Фертильність. Існують обмежені дані стосовно можливості порушення фертильності у жінок через вплив на овуляцію препаратів, які інгібують синтез ЦОГ/простагландину, що має зворотний характер і зникає після відміни лікування. Оскільки, як вважається, парацетамол інгібує синтез простагландину, він може негативно впливати на фертильність, хоча такі випадки відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Через можливість виникнення сонливості слід утриматися від керування транспортними засобами, роботи з механізмами протягом 4 год після застосування препарату.