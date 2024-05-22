Даклів® (Dacliv®) (356665) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Даклів інструкція із застосування
Характеристика
адеметіонін (S-аденозил-L-метіонін) — природна речовина, що утворюється з метіоніну (однієї з незамінних амінокислот) та міститься у всіх тканинах і рідинах організму людини. Близько 45% всього адеметіоніну в організмі синтезується у печінці.
Адеметіонін бере участь у синтезі білків, фосфоліпідів, гормонів, нейромедіаторів, а також таурину, без котрого неможливе утворення жовчі, та глутатіону, основного внутрішньоклітинного антиоксиданту з потужною детоксикаційною дією у печінці. Глутатіон зменшує процеси перекисного окислення ліпідів і в такий спосіб захищає клітини печінки від оксидативного ураження. Синтез глутатіону в достатній кількості є критичним фактором для виживання клітин.
При застосуванні ліків, зловживанні алкоголем, нездоровому способі життя та незбалансованому харчуванні синтез адеметіоніну знижується, що може призводити до порушення функції печінки та інших органів і тканин.
Рекомендації з вживання
таблетку Даклів слід виймати з блістера безпосередньо перед прийомом та ковтати, не розжовуючи. Таблетки вкриті спеціальною оболонкою, що розчиняється тільки в кишечнику, завдяки чому адеметіонін вивільняється у дванадцятипалій кишці.
Вживати дорослим по 1 таблетці на добу між прийомами їжі для більш повного всмоктування адеметіоніну.
Протипоказання
індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність і період лактації, вік до 18 років, біполярний психоз.
Особливості застосування
не слід перевищувати рекомендовані кількості.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не рекомендується приймати адеметіонін перед сном через можливе психоемоційне збудження.
При прийомі антидепресантів або інгібіторів моноаміноксидази проконсультуйтеся з лікарем про можливість застосування.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.