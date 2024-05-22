адеметіонін (S-аденозил-L-метіонін) — природна речовина, що утворюється з метіоніну (однієї з незамінних амінокислот) та міститься у всіх тканинах і рідинах організму людини. Близько 45% всього адеметіоніну в організмі синтезується у печінці.

Адеметіонін бере участь у синтезі білків, фосфоліпідів, гормонів, нейромедіаторів, а також таурину, без котрого неможливе утворення жовчі, та глутатіону, основного внутрішньоклітинного антиоксиданту з потужною детоксикаційною дією у печінці. Глутатіон зменшує процеси перекисного окислення ліпідів і в такий спосіб захищає клітини печінки від оксидативного ураження. Синтез глутатіону в достатній кількості є критичним фактором для виживання клітин.

При застосуванні ліків, зловживанні алкоголем, нездоровому способі життя та незбалансованому харчуванні синтез адеметіоніну знижується, що може призводити до порушення функції печінки та інших органів і тканин.