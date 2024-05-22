БЕКУТАН КІДС ВІТС МУЛЬТИІМУНО (BECUTAN KIDS VITS MULTI IMMUNO) (356650) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
БЕКУТАН КІДС ВІТС МУЛЬТИІМУНО інструкція із застосування
Характеристика
Бекутан КІДС ВІТС Мультиімуно є дієтичною добавкою з ароматом апельсину, що містить комбінацію вітамінів, мінералів та пробіотик. Продукт представляє собою подвійне саше з двома окремими відсіками. Кожен відсік містить окремий порошок. Обидва порошки повинні розчинятися одночасно. Один відсік містить порошок з вітамінами та мінералами (Порошок А), в іншому міститься пробіотик Lactobacillus rhamnosus GG (Порошок Б). Розчинний порошок Бекутан КІДС ВІТС Мультиімуно сприяє підтримці імунітету у дітей.
Вітамін С, вітамін А, вітамін D, вітамін B6 та фолієва кислота сприяють нормальній імунній функції.
Вітамін С та вітамін Е сприяють захисту клітин від оксидативного стресу.
Вітамін С, пантотенова кислота, вітамін В6 та фолієва кислота сприяють зменшенню стомлюваності.
L. rhamnosus GG сприяє відновленню балансу мікрофлори кишечнику.
Рекомендації з вживання
тільки для перорального застосування.
Рекомендована добова доза:
– дітям віком 1–3 роки: 1 саше на добу;
– дітям від 4 років: 1–2 саше на добу.
Вміст саше розчиняють у воді або іншій рідині кімнатної температури (молоко, сік, йогурт).
Особливості застосування
Бекутан КІДС ВІТС Мультиімуно не застосовують при підвищеній чутливості до компонентів дієтичної добавки.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Цей продукт є дієтичною добавкою і не повинен замінювати повноцінний раціон харчування та збалансований і здоровий спосіб життя.
Умови зберігання
при температурі 15–25 °C в оригінальній упаковці, у захищеному від світла та вологи місці.
Актуальна інформація
Бекутан Кідс Вітс Мультиімуно ― дієтична добавка до повсякденного раціону харчування, що містить основні імунотропні вітаміни та мікроелементи, а також Lactobacillus rhamnosus GG, найбільш вивчену лактобактерію за останні 30 років.
- Вітаміни А, С, D, B6, фолієва кислота та цинк сприяють нормалізації роботи імунної системи.
- Витаміни С та Е сприяють захисту клітин від оксидативного стресу.
- Вітаміни С, В6, ніацин, В5 та фолієва кислота сприяють зменшенню стомлюваності та відновленню сил.
- Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) — найбільш вивчений штам пробіотиків у світі, що має наукову базу та доказове обґрунтування щодо формування та зміцнення імунних функцій.
Технологія упаковки DUOCAM спеціально розроблена для багатокомпонентних сумішей, які повинні містити пробіотики. Двокамерний метод саше дозволяє поєднати в одній упаковці Lactobacillus rhamnosus GG та інші компоненти продукту, що забезпечує стабільність у період зберігання.