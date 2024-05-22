Бекутан Кідс Вітс Мультиімуно ― дієтична добавка до повсякденного раціону харчування, що містить основні імунотропні вітаміни та мікроелементи, а також Lactobacillus rhamnosus GG, найбільш вивчену лактобактерію за останні 30 років.

Вітаміни А, С, D, B 6 , фолієва кислота та цинк сприяють нормалізації роботи імунної системи.

, фолієва кислота та цинк сприяють нормалізації роботи імунної системи. Витаміни С та Е сприяють захисту клітин від оксидативного стресу.

Вітаміни С, В 6 , ніацин, В 5 та фолієва кислота сприяють зменшенню стомлюваності та відновленню сил.

, ніацин, В та фолієва кислота сприяють зменшенню стомлюваності та відновленню сил. Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) — найбільш вивчений штам пробіотиків у світі, що має наукову базу та доказове обґрунтування щодо формування та зміцнення імунних функцій.



Технологія упаковки DUOCAM спеціально розроблена для багатокомпонентних сумішей, які повинні містити пробіотики. Двокамерний метод саше дозволяє поєднати в одній упаковці Lactobacillus rhamnosus GG та інші компоненти продукту, що забезпечує стабільність у період зберігання.