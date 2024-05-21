АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ (ABUFENE DELICATE) (356236) - інструкція із застосування Медичні вироби
АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ інструкція із застосування
Характеристика
Аб’юфен Делікат — негормональний гель, до складу якого входять гіалуронат натрію і клітинний лізат центелли азіатської з оптимальною пропорцією мадекасозидів і азіатикозидів, спеціально розроблений для покращення регенерації, пружності та еластичності слизової оболонки при сухості піхви. Клітинний лізат центелли азіатської сприяє дії гіалуроновій кислоті у зволоженні та регенерації тканин.
Аб’юфен Делікат значно покращує природне відновлення вагінальної слизової оболонки завдяки вмісту гіалуронової кислоти та клітинного лізату центелли азіатської.
Аб’юфен Делікат може бути рекомендований для використання при вагінальній сухості різного генезу, наприклад: - післяпологовий період;
- променева терапія;
- перименопаузальний період;
- менопаузальний період;
- останній період менструального циклу;
- застосування оральних контацептивів.
Засіб можна застосовувати при використанні презервативів.
Аб’юфен Делікат не жирний та не залишає плям.
Рекомендації по використанню
1 туба-аплікатор містить 1 дозу гелю 5 мг.
Рекомендується застосовувати Аб’юфен Делікат по 1 дозі 2 рази на тиждень, через день. Наприклад: понеділок/середа або вівторок/четвер.
Інструкція з використання.
А. Зніміть кришку з однодозової туби-аплікатора, тримайте тубу-аплікатор у вертикальному положенні, аплікатором вгору та злегка натисніть на тубу, щоб змочити кількома краплями гелю кінець аплікатора для полегшення введення у піхву.
B. Введіть аплікатор у піхву. Після комфортного введення обережно натисніть на тубу, поки гель не буде введено повністю.
C. Вийміть аплікатор обережно для запобігання видалення частини гелю, вже введеного в піхву.
Для полегшення застосування, однодозова туба-аплікатор наповнена засобом з надлишком, який залишається в тубі після використання, тому кількість, яка видавлюється, є повною дозою. Вміст однієї однодозової туби-аплікатора призначений для одного введення, не допускається розділяти вміст туби на декілька прийомів для запобігання зниження ефективності засобу. Після використання однодозової туби-аплікатора її слід викинути.
Відновлюючий догляд піхви та вульви.
Засіб наноситься інтравагінально та на зовнішню поверхню.
Протипоказання
не використовуйте Аб’юфен Делікат, якщо у Вас алергія на будь-який компонент медичного виробу.
Побічна дія
немає відомих побічних ефектів.
В окремих випадках застосування Аб’юфену Делікат може викликати алергічну реакцію. У разі будь-яких ознак алергічної реакції негайно припиніть використання медичного виробу та проінформуйте свого лікаря або фармацевта.
Особливості застосування
Аб’юфен Делікат не рекомендується використовувати дівчатам-підліткам, які не мали першого менструального циклу.
Якщо при використанні Аб’юфену Делікат вагінальний дискомфорт погіршується або відсутнє покращення, проконсультуйтеся з лікарем.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати!