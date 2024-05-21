1 туба-аплікатор містить 1 дозу гелю 5 мг.

Рекомендується застосовувати Аб’юфен Делікат по 1 дозі 2 рази на тиждень, через день. Наприклад: понеділок/середа або вівторок/четвер.

Інструкція з використання .

А. Зніміть кришку з однодозової туби-аплікатора, тримайте тубу-аплікатор у вертикальному положенні, аплікатором вгору та злегка натисніть на тубу, щоб змочити кількома краплями гелю кінець аплікатора для полегшення введення у піхву.

B. Введіть аплікатор у піхву. Після комфортного введення обережно натисніть на тубу, поки гель не буде введено повністю.

C. Вийміть аплікатор обережно для запобігання видалення частини гелю, вже введеного в піхву.

Для полегшення застосування, однодозова туба-аплікатор наповнена засобом з надлишком, який залишається в тубі після використання, тому кількість, яка видавлюється, є повною дозою. Вміст однієї однодозової туби-аплікатора призначений для одного введення, не допускається розділяти вміст туби на декілька прийомів для запобігання зниження ефективності засобу. Після використання однодозової туби-аплікатора її слід викинути.

Відновлюючий догляд піхви та вульви.

Засіб наноситься інтравагінально та на зовнішню поверхню.