Фармакодинаміка.

НЕЗОЛІД є антибактеріальним засобом.

Під час застосування лікарського засобу у дозах 600 мг і 1200 мг не виявлено значного його впливу на інтервал QTc при максимальній концентрації препарату у плазмі крові та в будь-який інший час.

Фармакокінетика.

Середні показники фармакокінетики лінезоліду у дорослих після однократного і багатократного перорального та внутрішньовенного застосування наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1. Середні (стандартне відхилення) показники фармакокінетики лінезоліду у дорослих

Доза лінезоліду C max

мкг/мл C min

мкг/мл T max

год AUC *

мкг•год/мл t 1/2

год CL

мл/хв Таблетки по 400 мг

одноразова доза † кожні 12 годин 8,1

(1,83)

11

(4,37) ---

3,08

(2,25) 1,52

(1,01)

1,12

(0,47) 55,1

(25)

73,4

(33,5) 5,2

(1,5)

4,69

(1,7) 146

(67)

110

(49) Таблетки по 600 мг

одноразова доза кожні 12 годин 12,7

(3,96)

21,2

(5,78) -- 6,15

(2,94) 1,28

(0,66)

1,03

(0,62) 91,4

(39,3)

138

(42,1) 4,26

(1,65)

5,4

(2,06) 127

(48)

80

(29) 600 мг, внутрішньовенна ін’єкція‡

одноразова доза кожні 12 годин 12,9

(1,6)

15,1

(2,52) ---

3,68

(2,36) 0,5

(0,1)

0,51

(0,03) 80,2

(33,3)

89,7

(31) 4,4

(2,4)

4,8

(1,7) 138

(39)

123

(40) 600 мг, оральна суспензія

одноразова доза 11

(2,76) --- 0,97

(0,88) 80,8

(35,1) 4,6

(1,71) 141

(45)

* AUC для одноразової дози = AUC - ¥ ; AUC для багаторазової дози = AUC - t ..

† Дані, нормалізовані до дози 375 мг.

‡ Дані, нормалізовані до дози 625 мг, внутрішньовенну дозу вводили за допомогою інфузії тривалістю 0,5 год.

C max = максимальна концентрація препарату у плазмі крові; C min = мінімальна концентрація препарату у плазмі крові; T max = час до досягнення C max ; AUC = площа під кривою «концентрація — час»; t 1/2 = період напіввиведення; CL = системний кліренс.

Абсорбція

Лінезолід інтенсивно всмоктується після застосування перорально. Максимальна концентрація у плазмі крові досягається протягом 1–2 годин після прийому препарату, а абсолютна біодоступність препарату становить приблизно 100%. Тому лінезолід можна застосовувати перорально або внутрішньовенно без корекції дози.

Лінезолід можна застосовувати незалежно від прийому їжі. Час до досягнення максимальної концентрації збільшується з 1,5 до 2,2 години, а C max знижується приблизно на 17% при застосуванні лінезоліду з їжею з високим вмістом жирів. Проте загальна експозиція, яка оцінюється за AUC 0-¥ , подібна в обох випадках.

Розподіл

Лінезолід швидко розподіляється у тканинах з доброю перфузією. Приблизно 31% лінезоліду зв’язується з білками плазми крові, і це не залежить від концентрації препарату. Об’єм розподілу лінезоліду в рівноважному стані у здорових дорослих добровольців становить у середньому 40 — 50 л.

Концентрації лінезоліду визначалися у різних рідинах після багатократного введення лінезоліду. Відношення концентрації лінезоліду в слині до концентрації у плазмі крові становило 1,2 : 1, а відношення концентрації лінезоліду у поті до концентрації у плазмі крові — 0,55 : 1.

Meтаболізм

Лінезолід переважно метаболізується шляхом окислення морфолінового кільця з утворенням двох неактивних похідних карбоксильної кислоти з розімкненим кільцем: метаболіту аміноетоксіоцтової кислоти (А) та метаболіту гідроксіетилгліцину (В). Передбачається, що метаболіт А утворюється ферментативним шляхом, тоді як утворення метаболіту В відбувається неферментативним шляхом, що включає хімічне окислення в умовах in vitro. Дослідження in vitro продемонстрували, що лінезолід мінімально метаболізується з можливою участю у цьому процесі системи цитохрому людини Р450. Проте метаболічні шляхи для лінезоліду до кінця не вивчені.

Виведення

Ненирковий кліренс становить приблизно 65% від загального кліренсу лінезоліду. У рівноважному стані приблизно 30% дози препарату виявляється у сечі у вигляді лінезоліду, 40% — у вигляді метаболіту В і 10% — у вигляді метаболіту А. Середній нирковий кліренс лінезоліду становить 40 мл/хв, що вказує на чисту канальцеву реабсорбцію. Лінезолід у калі практично не визначається, тоді як приблизно 6% дози препарату виявляється в калі у вигляді метаболіту В і 3% — у вигляді метаболіту А.

Незначна нелінійність кліренсу спостерігалася при підвищенні дози лінезоліду, що, очевидно, є наслідком нижчого ниркового і нениркового кліренсу цього препарату при його вищих концентраціях. Проте ця різниця у кліренсі була незначна і не впливала на уявний період напіввиведення.