Пюре м'ясні з овочами

Гербер пюре овочево-м'ясне Рагу з яловичиною (Gerber vegetable-meat puree Ragout with beef)

ПЮРЕ ОВОЧЕВО-МЯСНЕ "РАГУ З ЯЛОВИЧИНОЮ" "GERBER" велика 190 г для дітей від 9 місяців №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 99,00 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Nestle Swiss
Форма випуску
Велика
Умови продажу
Без рецепта
Вага
190 г
Дитяче харчування