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Пюре м'ясні з овочами
Гербер пюре овочево-м'ясне Рагу з яловичиною (Gerber vegetable-meat puree Ragout with beef)
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від
99,00
грн
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Характеристики
Виробник
Nestle Swiss
Форма випуску
Велика
Умови продажу
Без рецепта
Вага
190 г
Дитяче харчування
Пюре м'ясні з овочами
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
99,00
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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