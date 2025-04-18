Київ
Гербер пюре овочево-м'ясне Рагу з яловичиною (Gerber vegetable-meat puree Ragout with beef)

Гербер пюре овочево-м'ясне Рагу з яловичиною (Gerber vegetable-meat puree Ragout with beef)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 1 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.3 км
ПЮРЕ ОВОЧЕВО-МЯСНЕ "РАГУ З ЯЛОВИЧИНОЮ" "GERBER" велика 190 г №1
Нестле Україна
115,00 грн
В містах поряд
Любисток
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
872.1 км
ПЮРЕ ОВОЧЕВО-МЯСНЕ "РАГУ З ЯЛОВИЧИНОЮ" "GERBER" велика 190 г №1
Нестле Україна
ГоловнаКошикОбране